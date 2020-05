Luis Escobar, director de Hospital San José: “¿Estuvo bien lo que se hizo? La auditoría lo va a determinar”

Han sido semanas duras para el Hospital San José. Y su director, Luis Escobar, lo sabe. Médicos y funcionarios del recinto denunciaron el colapso del servicio de Urgencia, en medio de la pandemia de coronavirus. Al respecto, el directivo es enfático en afirmar que, por definición, estas unidades no deberían tener a pacientes hospitalizados y que, si eso está ocurriendo, es por que el flujo de camas se ha enlentecido debido al aumento de consultas.

En esta entrevista, Escobar responde a la acusación del personal del San José, que afirma que, debido a una falta de insumos, el domingo falleció un paciente de 36 años que esperaba ser conectado a un ventilador mecánico invasivo. El directivo, al respecto, adelanta que se hará una auditoría para esclarecer con certeza lo que ocurrió esa jornada.

¿Es efectivo que faltaron insumos para hacer funcionar el ventilador mecánico invasivo y que por eso no se pudo atender correctamente al paciente que falleció?

Lo que sucedió es que ingresó un paciente joven, de 36 años, muy grave, a las 17.00. De una gravedad extrema, y que fue conectado a ventilación mecánica no invasiva por el médico que lo evaluó en ese momento. Posteriormente, fue evaluado, a las 19.00, tras verse complicado el paciente, y en este momento se decide intubarlo, porque, teóricamente, estaba listo el insumo que faltaba. Pues bien, había dos ventiladores disponibles en ese minuto y, ojo, había nueve monitores de anestesia que operan como ventiladores mecánicos. Entonces, cuando eso no se dice y cuando se tergiversa la verdad de una situación, ese es otro tema. No podemos decir que el hospital estaba desprovisto de capacidad para ventilar mecánicamente a un paciente.

¿Estos monitores de anestesia cumplen las mismas funciones de ventilación invasiva?

Exactamente las mismas.

¿Entonces cómo se explica que el equipo que estaba de turno en Urgencia en ese momento no procediera a conectar alguno de esos nueve monitores al paciente que lo estaba necesitando?

Bueno eso es lo que viene ahora. Una auditoría de la situación. Y, eventualmente, si la auditoría lo determina, un sumario administrativo por lo que se hizo o no se hizo, de acuerdo a los protocolos establecidos. El tema es ¿se hizo lo que debió haberse hecho? ¿Estuvo bien hecho? Esas son las cosas que la auditoría va a determinar, pero otra cosa diferente es la disponibilidad de recursos para hacer lo que correspondía hacer.

¿Usted ha tenido posibilidad de conversar con alguno de los médicos que estaban de turno en ese momento y que atendieron a este paciente?

Yo conversé con el jefe de turno saliente de noche y que heredó este tema. Me transmitió la información en la mañana y averigüé todos los detalles.

¿Él le respondió por qué no se usaron los monitores disponibles?

Lo cierto es que la persona que estaba en el turno fue la que heredó la situación. Por lo tanto, el médico de turno solamente me relató los hechos a los que tuvo información.

¿Entonces, no ha conversado con el médico del turno que estuvo a cargo en la emergencia?

No. Pero ojo, que esto no tiene que ver solamente con lo que haga o no haga el médico, porque en el fondo es un equipo de trabajo, entonces, hay que ver quién le informó a él de que el insumo no estaba, quién no le informó o a quién no le preguntó si había un monitor disponible o quién no le informó que debía usar una máquina de anestesia para ventilar, son cosas diferentes. ¿Había manera de ventilar invasivamente al paciente? Sí, la había. ¿Por qué no se hizo? Eso debe investigarse.

¿Cómo ve usted el funcionamiento del hospital?

Nosotros partimos con un hospital que antes de la pandemia tenía 11 camas UCI y 21 camas UTI. En este minuto estamos transformando el hospital. Estamos a pocos días de tener la transformación final lista, pero en la práctica está operando. Casi vamos a quedar con 30 camas UCI, todas ventiladas, y vamos a quedar con 53 camas UTI.

¿Es cierto que están teniendo problemas con la acumulación de pacientes fallecidos?

Efectivamente, este fin de semana la cantidad de pacientes fallecidos aumentó en relación a semanas anteriores. Tenemos que esperar a lo que pase en el transcurso de esta semana para tener más información.

¿Está en los planes contar con un container?

Sí, un container mortuorio.

¿Diría que el hospital ha funcionado bien esta última semana?

Felizmente, hemos funcionado bien. Evidentemente, siempre hay problemas que uno no quisiera.

Siempre tengo que pensar que puedo hacerlo mejor. ¿Qué es lo importante? Que no se haga peor y que no se haga por desidia.