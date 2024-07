De Providencia al mundo: la ruta de tres alumnas del Liceo Carmela Carvajal para estudiar en el extranjero

En agosto de este año, María Ignacia Lund (4° Medio), Valentina Leiva (4° Medio) y Sofía Flores (3° Medio) del Liceo Carmela Carvajal de Providencia, viajarán a Alemania, Inglaterra y Singapur, respectivamente, para continuar sus estudios. A través de la beca ofrecida por United World Colleges (UWC), ellas, al igual que tres jóvenes de otros recintos, fueron seleccionadas entre más de 200 postulantes a lo largo del país.

Pero ¿cómo llegaron hasta aquí? Hace un año María Ignacia recibió un correo de la Unidad de Orientación de su establecimiento en el que le informaban de la beca de United World Colleges (Colegios del Mundo Unido por su sigla en inglés), red educacional compuesta por 18 colegios en cuatro continentes y que entrega los recursos para estudiar un bachillerato intensivo por dos años en el extranjero. Ante la falta de programas de intercambio de su institución, se apuntó a la beca: “Cuando vi este tema me gustó mucho y decidí postular porque me ofrecía la oportunidad de tener esta educación de calidad. Aparte uno puede profundizar los conocimientos en diversas áreas y también distintas habilidades”, señala a La Tercera.

Mientras, Valentina asegura que decidió postular “para demostrar que una persona proveniente de un entorno social difícil, con una identidad cultural, puede destacarse y ganar oportunidades como esta, sin importar el estatus social, sino basándose en las capacidades autónomas e intelectuales. Además, busco inspirar a otros jóvenes chilenos, mostrando que, a través del esfuerzo, la resiliencia y disciplina se pueden lograr los sueños, por muy imposibles que parezcan”.

Ellas junto a Sofía fueron parte de las 20 postulantes del establecimiento a la beca. Los procesos de selección consistieron en completar el formulario, redacción de ensayos y actividades que realizaban a nivel comunitario. Finalmente, cinco estudiantes de la institución lograron ser parte de los 21 semifinalistas chilenos, los cuales asistieron a un campamento en el Colegio Redland en la comuna de Las Condes, tras el cual recibieron la noticia.

Después de pasar el proceso de entrevistas personales y la prueba psicológica, el comité nacional les asignó a las tres estudiantes el instituto al que asistirían fuera de Chile: “Ellos evalúan todo el proceso de postulación, que incluye las cualidades personales, las calificaciones académicas, cómo uno contribuye, en el sentido de si uno hace voluntariados y actividades extracurriculares”, detalla María Ignacia.

Ella fue seleccionada para el UWC Robert Bosch College en Alemania. Valentina, por su parte, asistirá a UWC Atlantic en Inglaterra, mientras que Sofía viajará a Singapur para asistir a UWC South East Asia. Las estudiantes se embarcarán en un bachillerato de dos años que tiene contemplada una beca completa. Los pasajes serán costeados por Providencia en el caso de las dos primeras, mientras que la beca de la tercera incluye los tickets.

Una vez que resultaron ganadoras de las becas, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), como sostenedora del Carmela Carvajal, se reunió con las jóvenes para conversar sobre el futuro que les depara. “Estamos promoviendo en nuestros liceos que los estudiantes puedan postular a becas y continuar sus estudios en el extranjero. Nosotros los ayudaremos para que puedan cumplir sus sueños y desafíos académicos. Espero que cada año, más y más estudiantes se interesen en estudiar en el exterior y así aportar, en el futuro, a que tengamos un mejor país”, dijo la edil.

Valentina, Sofía, y María Ignacia junto a la alcaldesa Evelyn Matthei

En ese sentido, uno de los aspectos que Lund destaca sobre el Carmela Carvajal es la existencia de “espacios de conversación con todas las personas cuando se hacen asambleas. Llegan estudiantes de todas las comunas al Carmela, y uno conoce distintos puntos de vista, entonces ahí se forma una comunidad donde uno aprende mucho, se conversan mucho y aprende a dialogar”. En ese sentido, Valentina es oriunda de La Florida; Sofía, de Padre Hurtado, y María Ignacia, de Pudahuel: “Yo creo que eso fue lo que nos afectó positivamente a nosotras, porque nosotras también tenemos las herramientas para poder dialogar con distintas personas, poder entender su punto de vista, y también poder debatirlas”, recalca Lund, mientras que Leiva asevera que “siempre he tratado de superar cualquier obstáculo con resiliencia y perseverancia, lo cual se ve reflejado en la excelencia académica que he obtenido durante años en el liceo, el cual me ha entregado herramientas para crecer y fortalecer mi carácter”.

A su vez, la directora Liceo Carmela Carvajal, Makarenna Bustiman, afirma que siente “un gran orgullo por todas nuestras estudiantes. Confío plenamente en nuestras juventudes. Ellas y ellos tienen ganas de cambiar sus vidas y aportar constructivamente a nuestra sociedad. Sé que, en conjunto con los profesores, seguiremos trabajando para que toda nuestra comunidad cumpla sus sueños, para eso invitamos a las familias a seguir creyendo en nuestra proyecto educativo”.

Las jóvenes se dirigirán a sus países de destino en agosto y se unen a Pascuala Figueroa (Liceo Bicentenario de Temuco), Sofía Vega (Colegio Aconcagua) y Catalina (Colegio Arturo Toro Amor) para continuar sus estudios de bachillerato intensivo por dos años.