Magallanes y La Araucanía: el voto en la “zona roja” del Covid

Desde temprano, en Punta Arenas ya se podía observar un mayor flujo de vehículos circulando, algo que desde hace dos meses no era habitual, debido a que la ciudad se encuentra en cuarentena por el Covid-19 desde agosto pasado.

El 100% de las mesas estaba constituido a las 11 horas y la cantidad de adultos mayores que llegó a votar fue mucho menor a la de años anteriores, lo que se atribuye al miedo a contagiarse -la ciudad registra 10.688 casos de coronavirus-, mientras que los jóvenes estuvieron más presentes en la jornada.

Fernanda Chacón, quien por primera vez fue vocal de mesa, indicó que “vino harta gente joven; bien protegida y cumple con todos los protocolos establecidos”.

En la región ayer hubo dos incidentes: el primero ocurrió pasadas las 8 horas, cuando un votante llegó a la Escuela Patagonia en estado de ebriedad. Al percatarse de esta situación, personal de las Fuerzas Armadas tomó el procedimiento y fue detenido. Luego, a las 10 horas, un votante de la comuna de Torres del Paine se negó a ser vocal de mesa, por lo cual fue detenido.

Otro elemento que marcó la jornada fue la elevada presencia de peatones en la costanera de Punta Arenas, imagen que no se veía desde las últimas semanas, debido a las medidas restrictivas por el coronavirus.

La Araucanía

La jornada electoral en La Araucanía, otra región que está pasando por un delicado momento debido al número de contagios, estuvo marcada por el bloqueo de la Ruta R-49 Collipulli-Curaco con árboles y amenazas realizadas a conductores de buses de acercamiento a los locales de votación en Collipulli, conocida como la “zona roja” de los casos de violencia rural.

Personal de Carabineros concurrió al sector a despejar la vía en al menos dos puntos, donde desconocidos instalaron las barricadas para impedir el normal desplazamiento de vehículos, sin que se lograra detener a los responsables.

Respecto de las amenazas a conductores, el intendente de La Araucanía, Víctor Manoli, afirmó que “en esa zona siempre hay (amenazas), pero son anónimas, no hay una cosa concreta y esperamos cubrir todos los servicios que estaban dispuestos, de acuerdo a las instrucciones del Ministerio de Transportes y tal como se había comunicado”.

A nivel general, en La Araucanía hay 874.304 personas habilitadas para sufragar en 2.612 mesas, que pasadas las 10 horas fueron constituidas en su totalidad. En la región hubo 233 los locales de votación para este plebiscito, custodiados por el Ejército y la Fuerza Aérea. Desde la mañana, en Temuco -que acumula 3.307 casos de Covid-19- hubo extensas filas de personas a la espera de emitir su voto.

En el Liceo Bicentenario de Temuco, un hombre de 56 años que se negó a ser vocal de mesa fue detenido.

En Padre Las Casas, la machi Francisca Linconao, absuelta por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay, no pudo sufragar por estar inhabilitada del registro electoral, tras el juicio que se llevó en su contra. Respecto del caso, la abogada Vivian Palacio sostuvo que el Servel informó que no se hizo la actualización de la base de datos en junio pasado, por lo que la machi figura como no habilitada: “Esto es una situación vulneradora. Ella quería cumplir con su deber cívico”.

En tanto, Marcelo Catrillanca, padre de Camilo Catrillanca -quien falleció en 2018, luego de disparo en medio de un operativo de Carabineros-, votó en Ercilla. “Hoy hay una necesidad de emitir nuestro voto, es la única manera de que haya cambios”, dijo.