Mañalich afirma que aproximadamente cada caso activo de coronavirus en el país ha tenido contacto estrecho con otras 10 personas

Esta mañana el ministro de Salud Jaime Mañalich, tras realizar el balance diario con respecto al avance de la infección de Covid-19 en el país, y en donde dio a conocer que en las últimas 24 horas se reportaron 3.695 nuevos casos y 54 fallecidos, se refirió también a la trazabilidad de los contagios, y al control que se le están haciendo a los contactos estrechos. Esto, tras las críticas de varios expertos que han indicado que estas medidas no han sido aplicadas bien para poder disminuir los contagios.

Al respecto, Mañalich dio un estimado de la cifra, indicando que en cuanto al control de casos activos, aproximadamente hay más de 300 mil personas a las que actualmente le tienen que hacer control.

“Nosotros tenemos hoy día en el país - para redondear y hacer el cálculo fácil - tenemos 30 mil casos activos, un poco más en realidad, pero digamos 30 mil activos. Cada una de esas personas según los registros nuestros, ha tenido un contacto estrecho con otras 10”, expresó. “De manera tal que estamos hablando de que, en relación al control de casos activos, estamos hablando en el país de 300 mil personas”.

Según el informe diario de Covid-19 publicado por el Minsal, la cifra real de activos es de 51.096 al 29 de mayo, por lo que se debería estar controlando a un total de 510.960 personas.

Los controles y las llamadas telefónicas respectivas a los casos activos y los controles estrechos se están haciendo, indicó el titular de la cartera de Salud, y si faltan algunas llamadas como se han reportado en algunos denuncias, “el porcentaje es relativamente menor”.

“Y los hemos fortalecido mediante el convenio con los municipios, el decreto del ministerio de Salud, y mediante la incorporación de 800 personas más para esta función en la Región Metropolitana”, agregó.

Asimismo, detalló, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, ha viajado hoy a Valparaíso para coordinar las residencias sanitarias de la región y realizar una estrategia para así llevar a cabo este seguimiento y aislamiento.

“Dado que esta enfermedad produce poca inmunidad colectiva queda demasiada gente sin adquirir inmunidad porque no se enferma, y eso implica que esta estrategia hay que fortalecerla y hacerla durar mucho tiempo", explicó.

Esto se debe llevar a cabo en aquellos lugares que también ya han salido de la cuarentena, agregó, ya que no solo hay mucha gente todavía susceptible a enfermar, no solo porque no se enfermaron en una primera instancia, sino que también porque hay que considerar que los casos asintomáticos que desarrollaron anticuerpos son muy pocos.

“Tenemos que mantener una estrategia muy prolongada de identificación de los casos, y eso está funcionando bien en lugares que han salido de cuarentena, y felicitamos a las autoridades correspondientes", indicó.

"Cuando hablamos específicamente de la Región Metropolitana y de Valparaíso, hablamos de volúmenes, de seguimiento y de contactabilidad, que efectivamente nos exigen fortalecer nuestra red, como de hecho lo hemos estado haciendo y lo vamos a seguir haciendo en los próximos días”, advirtió, agregando que en los próximos días se van a ver “traslados importantes” en cuanto a número de personas desde sus hogares a residencias sanitarias.