Mañalich pide a centros de salud privados que realizan exámenes PCR a aplicarlos “cuando la autoridad sanitaria lo haya indicado”

El pasado martes diversos centros de salud públicos y privados debieron suspender la toma de muestras para el examen PCR, que es el que permite confirmar si una persona tiene o no coronavirus, debido al “quiebre de stock nacional” de un reactivo de laboratorio que se utiliza en el test.

Esta situación se produjo, según informaron, al aumento en la demanda de personas que querían que se les efectuara dicho examen.

Dicha situación fue abordada hoy por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien hizo un llamado a los centros privados a que se apliquen los test PCR en los casos dictaminados por las autoridades sanitarias y el consejo de expertos.

“Este problema que detectaron los centros de salud privados tiene dos explicaciones. La primera es que el volumen de testeos que se hicieron en centros privados aumentó bruscamente por el temor ciudadano, la razón que sea, y personas que no tenían indicación de hacerse el examen, y que normalmente va a ser negativo, se quedaron sin el stock suficiente. Nosotros colaboramos para que estos insumos que necesitan los laboratorios fuera recuperado el día de ayer con la llegada de una cantidad importante de insumos”, indicó.

En ese sentido, el secretario de Estado agregó que “rogamos encarecidamente que, efectivamente a pesar del incentivo económico que significa hacer estos exámenes, estos exámenes se hagan cuando la autoridad sanitaria lo haya indicado. Y esto es cuando una persona tiene síntomas respiratorios o una persona haya sido contacto estrecho de una persona que fue testeado positivo por coronavirus”.

“Y en segundo lugar, un llamado muy sencillo, planifiquen bien la llegada de sus insumos o stock, no es entendible que una gestión adecuada en un recinto asistencial, no prevea un aumento del uso de un determinado insumo y no acelere la llegada de insumos que están disponibles en el mundo, no es que no estén, que están disponibles para permitir la continuidad”, añadió Mañalich.

Para complementar que “los exámenes PCR están indicados por nuestro consejo asesor para circunstancias determinadas y ojalá los centros privados contribuyan no generando colas de cuadras para gente que quiere, por razones a veces no justificadas, de hacerse el examen y se concentre en hacer los exámenes de acuerdo a lo que ha precisado la autoridad sanitaria y nuestro consejo asesor”.