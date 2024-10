Marcelo Naranjo ofrece disculpas a familia de Francisca Sandoval al cierre de juicio por homicidio de periodista

Al cierre del juicio por el homicidio de la periodista Francisca Sandoval, el tribunal concedió al imputado Marcelo Naranjo la oportunidad de entregar unas palabras a la audiencia.

Si bien, en sus primeras declaraciones al equipo que investigó el caso, el sujeto conocido como “El Pestaña”, dio a entender que tenía responsabilidad en el crimen, a medida que el caso avanzó su versión fue variando.

La periodista Francisca Sandoval fue baleada en el barrio Meiggs, mientras cubría una marcha, el 1 de mayo de 2022. Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile.

En su argumentación de cierre, la defensa del imputado hizo hincapié en que no se ha encontrado el arma que dio muerte a la reportera baleada en la marcha del Día del Trabajador el 1 de mayo de 2022 y que Naranjo ha señalado que el arma de los registros gráficos que lo muestran disparando esa jornada sería una pistola a fogueo.

Naranjo no tenía la obligación de hablar y se le indicó que si lo estimaba podía guardar silencio.

“Habré sido yo, por lo que me culpen o no me culpen a mí. Habré sido yo o no, según lo que ustedes determinen a su criterio: pedir disculpas públicas en persona a la familia y a todos los presentes en este lugar”, expresó el imputado.

La decisión del tribunal de primera instancia respecto a si el sujeto es o no culpable se dará a conocer este miércoles en una audiencia programada para las 13.45 horas.