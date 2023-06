Marcha convocada por el Colegio de Profesores provoca desvíos de tránsito en Santiago

A las 11.00 horas de este miércoles estaba programado el inicio de una marcha desde Plaza Baquedano en Santiago convocada por el Colegio de Profesoras y Profesoras. Esto, en el marco del paro de advertencia de 24 horas que anunciaron desde el gremio para toda la Región Metropolitana.

Según detalló TransporteInforma, Av. Portugal al sur está cerrada desde Alameda debido a la marcha, mientras que fueron habilitadas Av. Vicuña Mackenna al norte desde Rancagua, calles que en un comienzo habían registrado desvíos.

Según detalló a La Tercera el presidente del Colegio de Profesores de la Región Metropolitana, Mario Aguilar, durante la jornada de ayer, con esta movilización, “la idea es generar una toma de conciencia en las autoridades respecto al malestar del profesorado y que a partir de allí haya mayor celeridad y dedicación a resolver los graves problemas que hay en la educación chilena”.

El paro y marcha, sostuvo el presidente regional del gremio, fueron convocados debido a las demandas que no han sido resueltas por el gobierno, como el agobio laboral, los problemas de salud mental, el bono de retiro, y la deuda histórica, “que el Presidente comprometió en su cuenta pública 2022 (...) y no sólo no se cumplió, sino que ahora se pone en cuestión porque queda supeditado a una reforma tributaria que todos sabemos es totalmente incierta”, sostuvo Aguilar.

En cuanto al paro de este miércoles, el presidente del Colegio de Profesores de la RM señaló que “de 44 filiales que tenemos en la región, 25 realizaron la consulta la semana pasada y 17 aprobaron el paro. Varias otras están haciéndolo entre hoy y mañana”. Según el gremio, la región reúne aproximadamente el 35% de los profesores del país.