María Elena Santibáñez no descarta otra querella por supuesta orden de Monsalve a la PDI para entrevistar a denunciante

María Elena Santibáñez, abogada especialista en delitos sexuales y querellante en el caso contra Manuel Monsalve, dialogó con la prensa en el Centro de Justicia tras la audiencia de cautela de garantías que la defensa del imputado solicitó para acceder a antecedentes de la investigación que desarrolla la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

En la audiencia se conoció que Monsalve, previo a la denuncia y siendo todavía subsecretario, ordenó a detectives de Inteligencia de la PDI revisar cámaras de los lugares en que se habrían concretado los hechos denunciados y acercarse a la funcionaria de Interior que lo denunció por una agresión sexual que ocurrió presuntamente en la noche entre el 22 y el 23 de septiembre.

Evalúa querella

“Esa es una información que me enteré hoy día, durante la audiencia, que la verdad me sorprendió bastante. Yo acabo de asumir la causa. De hecho, ustedes vieron que se resolvió en la audiencia mi comparecencia y mi patrocinio y poder que se me otorgó. Y solo tenía noticia del tema de las cámaras, algo sobre el teléfono, pero el tema de los funcionarios de la PDI que habían asistido al domicilio de mi representada, es primera noticia que tengo. Así que tengo que conversar con ella. De hecho, he conversado con un poco”, reconoció Santibáñez.

La abogada María Elena Santibáñez, querellante en el caso de Manuel Monsalve. Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile.

La abogada no descartó la presentación de una nueva querella asociada a este tema.

“A mí me parece bastante grave. Yo creo que no hay doble lectura del hecho de que una persona que está a cargo de las policías haya ordenado este tipo de diligencias y que además funcionarios de la PDI hayan ido al domicilio de mi representada. Me parece sumamente grave. Y vamos a ver la posibilidad de entablar querellas por posibles delitos en relación con eso”, anunció.

Santibáñez explicó que no había querido indagar más en los hechos con su representada para evitar una revictimización.

“Acá hay una diferencia importante, y además tiene que ver con las características de la representada, es una persona que es bastante joven, es una persona, además, con una situación que viene de una familia en que es primera generación de profesionales, así que la verdad es que se trata de una situación que a mí me ha afectado bastante, el hecho de conocerla y conocer su situación, por lo tanto estoy abogando por mantener en lo mayor posible la protección de ella, su privacidad y cuidarla lo más posible en lo que viene en estos días”, expuso.