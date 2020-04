Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores: “Esa ansiedad de que se vuelva a clases, que se completen los planes de estudios, hay que contenerla”

Este miércoles, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, aseguró que el retorno a las clases presenciales “no puede ser apresurado” y, al mismo tiempo, acusó una “ansiedad” por que se retorne a las aulas.

“Obviamente la clase presencial es irreemplazable. Pero hay una situación excepcional. El retorno a clases no puede ser apresurado. Nos parece una locura (volver el 27 de abril). Y esta suerte de ansiedad de que hay que volver a las clases presenciales... hay que tener cautela”, expresó en conversación con 24 horas.

Añadió: “En un colegio donde hay 800 estudiantes o 4 mil, es un punto de contagio altísimo. No creo que haya un lugar donde haya mayor interacción social que en un colegio".

Por ello, Aguilar consideró que “nosotros creemos que se deben considerar muchas aristas. No solo la sanitaria, quien tiene más o menos contagiados. La interacción de los colegios es demasiado compleja. Pensemos solamente en 40 estudiantes en un sala ¿Cómo garantiza usted el distanciamiento social? ¿Cómo hace en los baños para que asegure una distancia social?”.

“Hemos propuesto que se cree una mesa de trabajo donde se nos escuche a todos. Esa ansiedad de que se vuelva a clases, que se completen los planes de estudios, es una ansiedad que hay que contener. Si insisten en mantener el 27 de abril, no vamos a volver”, subrayó.

De acuerdo al también profesor de Educación Física, “lo que nosotros tenemos que priorizar es el acompañamiento escolar. Esta obsesión que cumplamos los programas... hay que priorizar la contención emocional. Los más pequeños están sufriendo. hay que buscar otras posibilidades educativas".

“Se puede entregar una guía de que, por ejemplo, un niño siembre una plantita si tiene un patio. O si aprende a cocinar, puede aprender conceptos físicos, químicos. La evaluación no puede ser sumativa, que es la nota al libro. Tiene que ser formativa, pero no con la nota al libro porque no sería justo”, complementó.

Mario Aguilar y Raúl Figueroa cuando este último era subsecretario de Educación. Se saludan en el Congreso en octubre pasado.

¿Pérdida del año escolar? “Significaría que estuvimos mal como país”

En otro término, Aguilar se refirió a la posibilidad de que, definitivamente, el año escolar 2020 se pierda.

“Por supuesto que no se puede descartar nada en el escenario actual. Yo creo que es prematuro hablar de perder el año escolar. Eso qué significa: que el niño que tiene 5 años que está en kinder, el próximo año con seis años tendría que volver a Kinder. O el caso de los alumnos de cuarto medio. Yo tengo un hijo en cuarto medio”, declaró.

“Es demasiado complejo. No se puede descartar. Ojalá no se llegue a eso, significa que estuvimos mal como país”, recalcó. “El cuarto medio, el primero básico son cursos esenciales. Estamos en una situación compleja. Es prematuro”, adicionó.

“Si tenemos un segundo semestre relativamente normal, todavía se podría hacer dos semestres en uno. pero no sabemos cómo se va a expandir la pandemia (...) una cosa son las medidas epidemiológicas y otra cosa es como se comportan los niños (...) todas estas aristas deben ser consideradas", cerró.