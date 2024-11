Más de 200 testigos y 36 peritos: juicio por caso de Gustavo Gatica podría durar un año

Varios aplazamientos ha tenido el inicio del juicio del caso de Gustavo Gatica. El último de ellos, a inicio de octubre, cuando la Fiscalía Centro Norte solicitó al Cuarto Tribunal Oral en lo Penal postergar el comienzo del juicio, contemplado para el 15 de octubre, por no tener “dotación suficiente” para esa fecha.

Por esos días, la fiscalía de esa jurisdicción se encontraba enfrentando la formalización de los exgenerales directores de Carabineros Ricardo Yáñez y Mario Rozas, además del exsubdirector Diego Olate.

Así las cosas, ya con esa formalización resuelta, este lunes 4 de noviembre, a las 9.00, se dará inicio a uno de los juicios más emblemáticos del estallido social, donde la Fiscalía Centro Norte mantiene como único imputado al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas. La fiscalía pide 12 años de presidio para él.

Fue el 8 de noviembre de 2019 cuando Gatica, en medio de una manifestación en el sector de Plaza Baquedano, recibió impactos de perdigón en su rostro, lo que le costó la visión de ambos ojos.

El tribunal, comentan desde el Poder Judicial, estima que el juicio se extienda por cerca de un año, debido a la abundante cantidad de peritajes que serán presentados y el buen número de testigos que pasarán a estrado.

Desde el entorno de Gatica señalan que el psicólogo se encontraba bien de ánimo y expectante del inicio del juicio. Asimismo, añadieron que este domingo estaba preparando una carta abierta que será publicada mañana, una vez que el juicio ya haya comenzado. Este lunes no asistirá a la audiencia, indicaron. Quien sí lo hará será su abogado particular, Carlos Gajardo.

Justamente la extensión del juicio es una de las preocupaciones de Gatica. “Me preocupa lo lento que avanza la justicia. He tenido el agrado de conocer a otros compañeros y compañeras a quienes les dispararon también en sus ojos. Y me da mucha pena sentir que no hay justicia. Y ellos ya perdieron la esperanza de que haya justicia”, dijo en entrevista con La Tercera a inicios de octubre.

La postura de la defensa

El abogado de Crespo, el exfiscal Pedro Orthusteguy, es crítico de las pruebas de la fiscalía en este caso. En diálogo con La Tercera afirma que la principal postura de la defensa es que “Claudio Crespo no es el autor del disparo. No se puede acreditar su participación”. En ese sentido, explica que los cañones de las escopetas no tienen la capacidad técnica de dejar rastros de qué proyectil específico dispararon, por lo que no se puede hacer un rastreo detallado.

Así las cosas, Orthusteguy también cuestiona un video presentado por la fiscalía del momento en que se habría efectuado el disparo. “No hay un video claro que lo muestre; por lo tanto, lo que se hizo fue una técnica experimental”.

Dicha “técnica”, explica, fue “tomar distintos archivos de video, unos que no tenían audio y otros que sí, a través de un perito que es cineasta de profesión. Montaron videos y los intentaron sincronizar, mostrar lo que muestra cada cámara en un momento determinado con el audio de otra. Y así, tratan de decir que el primer disparo, de una secuencia de tres, habría herido a Gustavo Gatica. Pero esa sincronización tiene un margen de error natural”.

Tampoco hay testigos, afirma, que identifiquen a Crespo como el autor del disparo que dejó a Gatica sin visión.

En tanto, la fiscalía presentará 131 testigos, mientras que la defensa llevará a estrado a 92 testigos y 36 peritos. Entre los testigos están el propio Gustavo Gatica, los exgenerales directores de Carabineros Mario Rozas y Ricardo Yáñez, el exministro del Interior Gonzalo Blumel, la exalcaldesa de Providencia Evelyn Matthei, entre otros.