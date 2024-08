Más de 40 periodistas chilenos entregan respaldo a comunicadores venezolanos por vulneración a la libertad de prensa

Un grupo de 46 periodistas -entre premios nacionales, dirigentes y exdirigentes de la orden- evacuaron este viernes una declaración de apoyo a los comunicadores residentes en Venezuela que han visto impedimentos en la realización de su trabajo.

Según señalan en la comunicación, desde que se realizaron los comicios venezolanos el pasado 28 de julio, desde Reporteros sin Fronteras han denunciado que en 15 días han existido 70 violaciones a la libertad de prensa.

Los firmantes nacionales aseguran que tal número refleja “una cifra que revela dramáticamente la cruda realidad que viven los periodistas de ese país”.

Debido a lo anterior, señalan que “el informe precisa que los periodistas nacionales y extranjeros enfrentan un clima de hostilidad y represión marcado por detenciones arbitrarias, amenazas, agresiones físicas, censura y restricción de acceso a la información”.

De igual forma sostienen que el informe de Reporteros sin Fronteras afirma que desde que asumió Nicolás Maduro en 2013 “más de 200 emisoras de radio y más de una decena de canales de televisión han dejado de transmitir por disposición de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones; y más de un centenar de periódicos impresos dejaron de publicarse por el monopolio en las importaciones de papel e insumos”.

“Además, entre enero y octubre de 2023 el gobierno de Maduro bloqueó el acceso a 48 sitios de noticias por internet”, agregan.

El grupo Reporteros sin Fronteras calificó esta situación como “masacre del periodismo independiente y del pluralismo mediático”, la cual ocurre “mientras el régimen fortalece la hegemonía de los medios estatales y ahora combate a las redes sociales, el último reducto en que los sectores disidentes han podido refugiarse para comunicar su verdad”, dicen los periodistas chilenos.

“La situación evidencia un desastre no solo para los periodistas, sino para todo un país, que no tiene vías de comunicación social adecuadas para reencontrarse como comunidad a partir de la búsqueda de la vedad por toda la sociedad”, manifestaron los 46 profesionales de las comunicaciones.

En ese sentido, agregan que “como profesionales de gremios de periodistas expresamos nuestra solidaridad a los colegas venezolanos que viven tan adversas circunstancias para su ejercicio profesional, hacemos votos porque amplíe nuevamente el espacio del debate público, tan necesario para el desarrollo de una sociedad democrática y justa; y pedimos que las organizaciones internacionales de periodistas exijan el inmediato cese de la persecución a los periodistas independientes de esa Nación, que han dado demostraciones de heroísmo al intentar informar en esas condiciones”.

La comunicación está firmada por una serie de periodistas, entre ellas, Marcela Damke (consejera Nacional Colegio de Periodistas); José Miguel Ortíz, (consejero Nacional Colegio de Periodistas); Ricardo Urzúa, (consejero Nacional Colegio de Periodistas); Felix Arancibia (consejero Nacional Colegio de Periodistas) y Patricia Alrringo, (presidenta de la Asociación de Mujeres Periodistas de Chile).

También suscribieron a la declaración Abraham Santibáñez, (premio Nacional de Periodismo 2015 y ex presidente del Colegio); Humberto Ahumada, (premio Nacional de Periodismo Deportivo 2021 y exvicepresidente del Colegio y expresidente del Círculo de Periodistas); Edgardo Marín, (premio Nacional de Periodismo Deportivo 2021 y exconsejero nacional del Colegio); Mario Antonio Guzmán, (consejero Regional Metropolitano); Loreto Soler, (consejera Regional Metropolitano); Francisco Jara, (consejero Regional Metropolitano); Cristián Navarro, (consejero Regional Metropolitano); Cristina Baquedano, (consejera Regional Metropolitano); Jorge Donoso, (ex presidente del colegio); Francisco Larenas, (ex consejero nacional).

Asimismo, figuran con su respaldo a los periodistas venezolanos Guillermo Sandoval, (exconsejero nacional); María Teresa Maluenda, (ex vicepresidenta nacional); Pedro Ruiz-Villegas, (expresidente del Regional Biobío y exconsejero nacional del colegio); Andrea Figueroa, Cecilia Burgos y Aldo Aguayo, (dirigente de la Región del Biobío).

También firman Christian Paulsen, (expresidente del Consejo Regional del Biobío y presidente del XIV Congreso del Colegio de Periodistas de Chile); José Sepúlveda, (exdirigente del Consejo Regional del Biobío); Luis Yáñez, (consejero del consejo regional del Biobío); Arnoldo Carreras, (exconsejero Metropolitano), Mario López, Nené Aguirre, Alejandro Jiménez. Myriam Verdugo (ex dirigente nacional y metropolitano), Guillermo Jiménez (exconsejero metropolitano); Udo Gonçalves (expresidente del consejo regional de Arica y presidente del XV Congreso del Colegio de Periodistas de Chile); Melissa Valenzuela, (expresidenta del consejo regional de Los Lagos); Fabiola Ancapichún (presidenta del consejo regional de Los Lagos); Deborah Bechan, (periodista Consejo Regional de Valparaíso); Luis Díaz del Valle, Emilio Figueroa, Alex Palacios, Rodrigo Mundaca, Carmen Imperatore, Carlos Silva, Guillermo Parada (vicepresidente del consejo regional de Los Lagos); Carolina Leyton (tesorera del consejo de Los Lagos); Carmen Añazco (secretaria del Consejo de Los Lagos), Indalicia Lagos, Hernán Saavedra y Ana Alonso Acosta.