Micco concreta renuncia al INDH y asumirá como subrogante la exdirectora Consuelo Contreras

Este lunes se llevó a cabo la sesión del consejo que estaría marcada por el frustrado arribo al organismo del historiador mapuche Fernando Pairican, quien no podrá asumir por no cumplir con uno de los requisitos que no fue previsto por el Gobierno. En la instancia, pese a que los detractores de Sergio Micco ya no contaban con un sexto voto -que les daba la mayoría- el abogado democratacristiano declinó hacer un punto político y confirmó su dimisión que había adelantado la semana pasada luego de una arremetida en su contra por su rol en el estallido social. La exlíder del organismo asumirá de forma interina hasta fines de mes. El Ministerio de Justicia, en tanto, busca un reemplazo para la trunca nominación del académico de la UC.