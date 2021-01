Ministerio de la Mujer y Equidad de Género implementa programa de atención para mujeres sordas víctimas de violencia

Durante la mañana de este viernes, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, y la directora del Centro de Apoyo a Personas Sordas Fundación Nellie Zabel, Carmen Figueroa, anunciaron la implementación del programa Centro de la Mujer Sorda, el que irá en ayuda de mujeres sordas que sufran violencia de género.

“Estimamos que son más de 250 mil mujeres las que hoy día son sordas en Chile y no por eso puedes prescindir del apoyo y la ayuda”, indicó la ministra.

Con el programa, el ministerio busca entregar atención, orientación, información y contención a todas las mujeres sordas mayores de 18 años, víctimas de violencia de género en contexto de pareja o ex parejas. Además, apunta a potenciar sus habilidades personales y conocimientos frente a situaciones de violencia contra las mujeres a través de talleres grupales con equipos profesionales multidisciplinarios.

“Las mujeres sordas, al no poder acceder a la información, no saben que son víctimas de violencia. Y cuando van a Carabineros a hacer una denuncia, como no hay comunicación efectiva, su denuncia es invisibilizada” afirmó la Directora del Centro de Apoyo a Personas Sordas.

Desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género señalaron que “esto es una política pública inédita que busca contribuir en disminuir las brechas de acceso de las mujeres sordas que viven o han vivido violencia en contexto de pareja o ex pareja, para tener una atención especializada a través de Lengua de Señas Chilena”, esto se realizará con los profesionales de SernamEG.

El ministerio contempla el traspaso de 21 millones 345 mil pesos a la Fundación Nellie Zabel para la implementación y ejecución del convenio, y así apoyar a 110 Centros de la Mujer de manera telemática con atención de hasta 30 personas por mes.