¿Y si llueve más o tiembla? Ministra López reconoce que no sabe cómo evolucionarán los socavones en Reñaca

Este miércoles, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, abordó en Radio Duna la situación del edificio Kandinsky de Viña del Mar, estructura que se encuentra en un delicado estado luego de que producto de las lluvias se produjeran dos grandes socavones -el último el pasado lunes- en la ladera del cerro en donde está edificado, lo que provocó la evacuación de los edificios cercanos.

Al respecto la secretaria de Estado reconoció que existía incertidumbre frente a la situación, indicando que “no tenía idea” qué ocurriría con el terreno frente a un posible temblor o si lloviera nuevamente.

“No sabemos la situación real, no sabemos cómo va a evolucionar, no hay pronosticado lluvia, pero es una situación delicada”, sostuvo. En cuanto al estado del terreno y cuánto más puede aguantar, indicó que no ha tenido a la vista los análisis de los expertos en esa materia, ya que se ha centrado en cómo reparar el lugar.

“Hemos estado muy concentrados con las distintas empresas especialistas en ver la mejor forma de resolver nuestra contingencia, que es rellenar esos socavones y hacer de nuevo el colector, y ojalá que no llueva, porque también hay que hacer obras transitorias que, si llueve, permitan desviar esas aguas para otros lados, porque el agua -el chorro- es el que aumenta el socavón”, detalló.

“Tenemos expertos en mecánica de suelos viendo cómo se hace ese relleno (...) están buscando la mejor manera porque no podemos rellenar con arena, tiene que haber un enrocado bien sólido que sea permanente, que sea bien seguro”, indicó. Además, sostuvo, también hay que reabrir el tránsito en la Avenida Borgoño, por lo que también tiene que ser seguro para los automóviles en el futuro y para que esos socavones queden bien asentados.

Asimismo, indicó, lo otro que también se está analizando con personal del ministerio de la Dirección de Obra Hidráulica es el tipo de colector que hay que hacer, es decir, si mantener el mismo que es un colector “enterrado”, explicó, o hacer un colector abierto, como un canal de concreto que existe en otras partes del país y que permite canalizar las aguas lluvias.

En cuanto al colector que provocó el primer socavón, y si este era de la calidad, tamaño o categoría suficiente, la autoridad indicó que eso es algo que van a conocer cuando se termine la investigación interna que están haciendo.

“Este colector fue construido por una de las empresas desarrolladoras inmobiliarias en el año 2005. El ministerio aprobó el diseño, aprobó la construcción, pero posteriormente han seguido haciéndose desarrollos inmobiliarios y se han producido nuevas conexiones de colectores secundarios. Entonces, tenemos que revisar todos esos antecedentes”, afirmó.

En cuanto a tiempos, la titular del MOP indicó que el primer socavón estaba pactado en 8 meses para resolver el colector, el socavón y el muro de contención que tiene que ir en la Avenida Borgoño.

“Íbamos a entregar una de las pistas de Borgoño en un mes y medio, todo eso se va a rechazar, naturalmente”, indicó.