Ministra Melo dice que los llamados operadores “no han sido lo más favorable para todas las instituciones”

La ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, precisó que “no está considerado” que en las XXVII Jornadas de reflexión del máximo tribunal se aborde el contenido de los mensajes que la defensa de Luis Hermosilla, el abogado en prisión preventiva por el caso Audio, anunció que hará públicos.

Melo indicó que el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, precisó en su discurso al inaugurar la instancia que se iba a “dedicar un espacio a una reflexión general interna sobre el actual momento que el Poder Judicial atraviesa, con el fin de buscar alternativas y soluciones a estos problemas”.

Melo valoró la discusión sobre modificaciones al sistema de nombramientos de jueces. “Cualquier cambio que esté llamado a mejorar es bienvenido y nosotros como Corte Suprema así lo entendemos”, señaló.

Juan Pablo Hermosilla, defensor y hermano de Luis Hermosilla, ha planteado que hay personeros que actuaron como operadores y que influyen en los procesos para nombrar a integrantes de cortes o del Ministerio Público. La ministra fue consultada por lo que dijo el abogado y explicó que a su juicio no correspondía que ellos estén analizando lineamientos para contestar a la divulgación de mensajes.

“No somos proactivos, porque no nos corresponde. El abogado verá. Las instituciones funcionarán y nosotros adoptaremos las medidas que corresponda, sea cual sea la persona que esté involucrada o que aparezca en esos chats”, aseguró.

Igualmente, reconoció que es “difícil” darle fin a los operadores.

“No solamente hay que hablar de operadores judiciales. Yo creo que también hay que extenderlo a operadores políticos. Operadores en todo tipo de ámbito pueden existir. Entonces, esto de solamente pensar que existen operadores judiciales me parece que no es lo más correcto de decir, sino que en general, yo creo que en todo ámbito, la empresa privada, la empresa pública, en todos los sistemas pueden existir estos operadores que hemos visto que a lo mejor, en definitiva, no han sido lo más favorable para todas las instituciones”, cerró.