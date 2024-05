Ministra Tohá afirma que fiscales de Venezuela de visita por caso Ojeda “no tomaron ningún contacto con el gobierno”

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, expuso este jueves en la sesión de la Comisión Especial Investigadora (CEI) 50 de la Cámara de Diputados de Inteligencia y Crimen Organizado.

En la instancia, la secretaria de Estado abordó la visita de fiscales venezolanos al país.

Según comunicó la entidad persecutora de ese país al Ministerio Público chileno, la visita, que se desarrolla desde el martes 28 de mayo hasta el sábado 1 de junio de 2024, tiene por finalidad concretar “reuniones en materia de cooperación penal internacional con el objetivo de coadyuvar al esclarecimiento del caso del secuestro con homicidio del ciudadano venezolano Ronald Ojeda”.

“Los fiscales no tomaron ningún contacto con el Gobierno de Chile, hicieron contacto con la Fiscalía Nacional, evidentemente la fiscalía nos informó, fueron recibidos por la, no sé si fueron o van a ser recibidos en estas horas, por la persona responsable de las relaciones internacionales en la fiscalía y no han tenido acceso a ningún aspecto de la carpeta investigativa, ni ningún elemento, porque hay mecanismos para esas cosas, no se hacen de esta manera, entonces han tenido un contacto diplomático, como corresponde, pero no acceso a la información reservada de la investigación”, afirmó la ministra Tohá en el Congreso la mañana de este jueves.

La ministra Carolina Tohá. Foto: Sebastián Cisternas / Aton Chile.

Tohá también abordó el crimen del exmilitar venezolano que residía en Chile en calidad de refugiado y fue secuestrado desde su domicilio por sujetos que irrumpieron caracterizados como personal de la Policía de Investigaciones.

“Respecto a cómo se tuvo conocimiento del domicilio del exteniente Ojeda, bueno, eso no lo conocemos, pero el teniente Ojeda no funcionaba, digamos, como una persona clandestina en Chile, funcionaba con su identidad. Tenía una vida normal, tenía una vida pública además, porque era una persona reconocida a nivel internacional, entonces la verdad no creo que haya sido un gran desafío, digamos, encontrarlo. El problema no es ese, el problema es que cualquier persona que sea ubicable no debiera ser secuestrada nunca”, enfatizó la ministra.

Tohá recordó que hay personas en prisión preventiva por el crimen y que la investigación se sigue desarrollando en Chile, pese a la solicitud de cooperación a Venezuela porque dos de los presuntos implicados en el secuestro y homicidio son ciudadanos venezolanos y se tiene información de que huyeron a ese país.

“Esta causa tiene una dimensión que está trasladada fuera de las fronteras por las dos personas fugadas, pero el trabajo se sigue haciendo en Chile respecto a todo lo que sucedió en nuestro país, las personas que tuvieron participación, información, que colaboraron, y se están buscando identificarlas y tener avances en esa dimensión. No está el trabajo, todo, volcado a lo que nos pueda entregar Venezuela”, sostuvo.