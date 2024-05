Ministra Tohá apunta a “elevar estándares” para controlar ingreso y mantención de funcionarios de Bomberos y Conaf tras detenidos por incendios

La ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló este lunes, que será necesario evaluar “elevar lo estándares” de los ingresos para los aspirantes a Bomberos y a la Corporación Nacional Forestal (Conaf), esto luego de la detención y formalización de dos funcionarios de estas instituciones, sindicados como los autores de los incendios que afectaron en febrero a Valparaíso y que ocasionaron la muerte de más de cien personas.

Desde el centro de Santiago, donde participó de una actividad para dar cuenta de los avances del proyecto Nueva Alameda, la titular de Interior señaló que lo ocurrido “ciertamente” debe “traducirse en medidas”. En ese sentido, apuntó a “elevar los estándares con los cuales se controla el personal en su ingreso y en su mantención”.

No obstante, precisó que “eso no significa que en la actualidad no existan mecanismos para hacer control de las características psicológicas de los voluntarios o los funcionarios, existen y se hacen pruebas y test para tratar de evitar que personas que tengan estas tendencias se acerquen a las filas de las instituciones”.

Imagen de Villa Alemana, 2 de febrero de 2024. Foto: Andrés Pina/Aton Chile.

Aunque, indicó que “claramente en este caso eso no fue suficiente y las consecuencias son tan devastadoras, tan dramáticas, hay vidas perdidas, hay viviendas perdidas, hay fuentes de empleo perdidas, que va a ser necesario hacer una modificación y mejoramiento de esas medidas que actualmente existen”.

Además, la secretaria de Estado precisó que tanto las instituciones de Bomberos como Conaf, “están aún más alarmadas y preocupadas que todos nosotros”.

“Para tanto bomberos como para Conaf, el golpe de saber que en sus filas hay personas que trabajan, por decirlo así, para el bando opuesto, que no están apagando el fuego sino prendiéndolo, es un shock muy importante, genera un gran impacto”, sostuvo la ministra del Interior.