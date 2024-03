Tohá informa que incendios en Valparaíso están “contenidos”: preliminarmente hay entre 15 y 40 viviendas afectadas

La ministra del Interior, Carolina Tohá, encabezó esta noche el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) para monitorear los dos focos de incendio que se registran esta jornada en Valparaíso, y que dejaron al menos 15 viviendas afectadas por las llamas, sin que hasta el momento se haya informado de personas lesionadas o víctimas fatales.

De acuerdo a lo informado por la secretaria de Estado, el primer foco se inició a las 20.55 en el cerro Cordillera, específicamente en el sector Quebrada Chaparro Alto, que posteriormente avanzó hacia el sector Quebrada Chaparro Medio.

La autoridad sostuvo que el siniestro avanzó rápidamente y tomó mucha fuerza, y que debió ser combatido por personal de Bomberos y de brigadas nocturnas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Tohá añadió que a las 21.30 se declaró otro incendio, de tipo forestal, en el sector de Curauma, y que tres minutos después se emitieron seis alarmas SAE para la evacuación de sectores poblados amenazados por las llamas.

Asimismo, sostuvo que a las 23.05 se registró un incendio adicional en el sector La Caldera.

“Todos estos incendios en estos momentos se encuentran contenidos”, indicó la titular del Interior.

Asimismo, sostuvo que debido a que los incendios se generaron en la noche, aún no se puede hacer una evaluación de daños total. “La aproximación que se tiene es que debiera haber entre 15 y 40 viviendas afectadas, pero no vamos a poder tener seguridad de eso hasta que tengamos luz de día”, indicó. Sin embargo, informó que hasta el momento no han recibido solicitud de albergue de personas damnificadas.

En tanto, sostuvo que desde la Delegación Presidencial Regional se dispusieron sobrevuelos de seguridad realizados por drones, para anticiparse a la posible activación de nuevos focos, y que desde la Fiscalía se dispuso que tres brigadas de la PDI realicen las primeras diligencias para determinar el origen de los incendios.

Agregó que aunque desde el Ministerio de Salud dispusieron un lugar de atención SAMU en la zona, hasta el momento “no hay reportes de personas lesionadas”, aunque si algunas afectadas por temor y crisis de pánico. Asimismo, aseguró que “por ahora no hay reporte de víctimas fatales”.

Finalmente, indicó que tras la reunión de esta noche quedó constituido el Cogrid regional, para que las autoridades locales tomen decisiones más en detalle, y poder incorporar al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, en esta materia.

Tohá agregó que en este momento “no existen las condiciones ambientales propicias para los incendios tan terribles que tuvimos en el último tiempo”, al destacar que la temperatura es más baja y que existen mayores niveles de humedad, así como vientos más moderados.

Consultada por la versión de que el incendio en el cerro Cordillera habría sido iniciado por una bengala, como se puede apreciar en un video que comenzó a circular por redes sociales, Tohá confirmó que “tenemos antecedentes, existen esos testigos, pero eso lo tiene que investigar la PDI. Hay otras versiones que nos han llegado, pero tienen que investigarse”, cerró.