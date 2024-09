Ministra Tohá tras reincorporación de cabo Zamora: “El Ejecutivo va a respetar el proceso interno de Carabineros”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la reincorporación de Sebastián Zamora a Carabineros, luego de que fuera absuelto de la investigación por homicidio frustrado en su contra en el marco de la caída desde el puente Pío Nono de un adolescente que se encontraba protestando.

El –en ese entonces– cabo fue desvinculado de la institución, sin embargo, la tarde de este martes, Carabineros anunció que se reintegrara a la filas tras la modificación de la sanción disciplinaria que se determinó en un sumario interno.

Ante esto, Tohá explicó que “en términos generales, este es un sumario que se ha estado llevando adelante desde que sucedieron los hechos hasta la fecha, probablemente a la espera de que avanzara más la investigación judicial, y en vista del avance que ha tenido, el sumario se cerró y dictaminó la reincorporación del cabo, y ahí corresponde que opere, esto es parte de las dinámicas internas que tiene Carabineros”.

Al ser consultada por la postura del gobierno sobre este anuncio, la titular remarcó: Eso ya lo respondimos en su momento. El Ejecutivo va a respetar el proceso interno de Carabineros, y no tenía ninguna objeción si se definía la reincorporación, porque en definitiva la investigación judicial estableció que él no tenía la responsabilidad que en un inicio se le había adjudicado”.

En esa línea, la ministra aclaró que el gobierno no tuvo injerencias en la decisión de la policía uniformada, a propósito de los dichos del diputado Jorge Alessandri (UDI), quien señaló que la situación de Zamora fue parte de las conversaciones de los temas que se trataron en la reunión de seguridad que se llevó a cabo la semana pasada en Cerro Castilla, instancia encabezada por el Presidente Gabriel Boric.

“Esto no ha sido una gestión que se ha hecho, nunca el gobierno ha interferido en esos procesos internos de Carabineros, ni antes de esa reunión, ni después de esa reunión, y esto es parte del avance que ese sumario ha tenido y que se definió en esta fecha la medida que en definitiva no fue la remoción del cabo, sino su reincorporación y una sanción de otro tipo por el hecho de no haber portado la cámara y filmado el procedimiento”, zanjó Tohá.