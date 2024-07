Prohibición de celulares en colegios de Las Condes: ministro Cataldo afirma que puede ser “extremo” y apunta a un uso pedagógico

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), se refirió a la medida de la Municipalidad de Las Condes –que comienza a regir desde este segundo semestre escolar –que prohibe los celulares en siete establecimientos educacionales de la comuna. Al ser consultado sobre su postura al respecto respondió: “No tengo una opinión concluyente aún, estamos en una discusión que se está desarrollando en el Congreso en la que se debate el uso de celulares en espacios escolares. Hasta ahora la reflexión ha ido en la línea de mas que eliminar el uso de celulares es establecer criterios y condiciones en que sea conveniente su uso”.

En esa línea, el titular recalcó que “reconocemos que los aparatos electrónicos tienen un potencial pedagógico y se puede acceder a información rapidamente a lo que se dispone en la web orientado a profesores y profesoras con un propósito y objetivo de aprendizaje en particular, eso puede ser muy útil y conveniente”.

Cataldo indicó que “la eliminación completa puede ser un poco extremo, la verdad es que en el mundo hay distintas expresiones, hay países que lo han prohibido y otros que no han tomado una decisión. Nosotros estamos discutiendo todavía, pero va en la línea de establecer condiciones para su uso”.

Pese a esto, precisó que “evidentemente en algunos momentos o en asignaturas no es razonable el uso de celulares y diría que en los cursos más prematuros no es recomendable el uso de celulares. No tiene solo que ver con los datos o información, también tiene que ver con las habilidades sociales”.

Debate sobre el uso de celulares

La medida que se implementó en algunos colegios de Las Condes también se está discutiendo a nivel parlamentario. En junio fue aprobado en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto que regula el uso de celulares en las aulas, aunque la norma incluye la prohibición de móviles solo lo permite en casos excepcionales.

Además, establece que se pueden utilizar aparatos electrónicos en situaciones que tengan relación con un alumno que tenga necesidades educativas diferenciadas, emergencias o catástrofes y en casos que el estudiante presente una enfermedad.Tras su aprobación, el trámite ahora avanza a la Sala de la Cámara Baja.