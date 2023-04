Ministro Cordero por fallo de isapres: “El Ejecutivo tiene que simplemente cumplir con esa sentencia”

El pasado 30 de noviembre de 2022, la Corte Suprema dictó el falló con el que ordenó a las aseguradoras de salud privadas aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros realizados en exceso, y cuya implementación le corresponde a la Superintendencia de Salud de aquí al cierre de mayo.

Sobre la interpretaciones del fallo se refirió este jueves el ministro de Justicia, Luis Cordero. “Hay dos cosas que son relevantes; la primera es que el fallo de la Corte Suprema, en materia de tabla de factores, es lo suficientemente clara. Es una sentencia que tiene, por sus características, aplicación general y que se aplica a todos los contratos vigentes”, enfatizó.

En esa línea, dijo tajantemente que “no existe alternativa interpretativa para la aplicación de esta sentencia, no es que exista una alternativa más gravosa y menos gravosa, lo que el Ejecutivo tiene que hacer es simplemente cumplir con esa sentencia, porque no solo está obligado sus autoridades no pueden estar expuestas a desacato y en consecuencia el Ejecutivo tiene que presentar el proyecto de ley que viabilice la aplicación de la misma”.

Por otra parte, el secretario de Estado detalló que desde que tienen el “conflicto” con las isapres, el Poder Judicial ha “estado extremadamente congestionado sobre este punto. Las cifras oficiales señalan que desde el 2015 en adelante en el caso de las Cortes de Apelaciones más del 66% de los ingresos han estado vinculados a este tema. (...) El 80% de los recursos de protección interpuestos desde el inicio de la conflictividad por las isapres son acogidos por los jueces”.

Finalmente, recalcó que la “situación que ha quedado respecto a la sentencia de la Corte Suprema y que tiene que ser objeto de implementación, no es sino el resultado de una larguísima jurisprudencia de la cual todos tienen conocimientos, especialmente las isapres”.