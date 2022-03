Ministro Figueroa por inicio de actividades académicas en la educación superior 2022: este sistema “está preparado para avanzar a la presencialidad”

Este martes, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, dio inicio a las actividades académicas de este año en establecimientos de educación superior. En la oportunidad, afirmó que “el sistema educación superior está preparado para avanzar a la presencialidad”.

“A la preparación de las instituciones de educación superior se agrega, además, un excelente proceso de vacunación que en el caso de los jóvenes alcanza porcentajes superiores al 95% de los estudiantes del sistema de educación superior. Eso incorpora un factor adicional de seguridad de confianza que obviamente debe combinarse con el autocuidado”, destacó el ministro.

Desde el Ministerio de Educación aseguraron que, hasta diciembre de 2021, “las cifras de vacunación indicaban que a nivel de estudiantes de educación superior había un promedio de 95% de personas vacunadas con dos dosis, liderados por las universidades (97%), institutos profesionales (94%) y centros de formación técnica (93%)”.

Al ser consultado por las medidas que se van a implementar en los establecimientos de este tipo para evitar contagios de Covid-19, el titular de la cartera sostuvo que “existen protocolos que se han trabajado con la autoridad sanitaria que las instituciones de educación superior (...) deben cumplir precisamente para que el objetivo de la presencialidad continua se pueda cumplir. En ese sentido, el uso adecuado de la mascarilla, la ventilación de los espacios, la higiene y el lavado de manos permanente son elementos que nos van a acompañar durante todo este tiempo y ciertamente el Ministerio de Salud va haciendo un moritoreo del cumplimiento de esas exigencias”.

“Desde el año pasado, en octubre, se anunció que a medida que los cambios iban alcanzando un umbral de vacunación al 80% el distanciamiento de un metro en las salas de clases no es una restricción activa. Eso significa que a medida que la vacunación avanza los establecimientos pueden tener actividades presenciales sin considerar esa exigencia obligatoria de distanciamiento permanente”, agregó Figueroa.

En esta oportunidad, también fue consultado respeto a los estudiantes de educación superior que no se han vacunado contra el Covid-19: “Es un porcentaje menor de alumnos que voluntariamente no han accedido la vacuna porque (...) la vacuna está disponible para todos quienes quieran recibirla. La vacuna no es obligatoria, pero es altamente recomendable que cada uno de los alumnos, así como los docentes y los funcionarios de las instituciones, accedan a ella”, dijo.

“Junto con el cumplimiento de las medidas de autocuidado, la vacunación es la principal medida para evitar el riesgo de contagio y por lo tanto a los pocos alumnos que aún no se vacunan simplemente hacemos un llamado para que accedan a ella”, agregó el ministro.