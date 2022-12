Ministro Jackson dice que mañana tendrán el primer reporte del catastro y afirma que “preliminarmente se habla de entre 270 y 350 viviendas siniestradas” en Viña del Mar

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, afirmó durante este viernes que este sábado las autoridades tendrán el primer reporte del catastro de los afectados por el incendio en Viña del Mar, y además, cifró preliminarmente entre 270 y 350 las viviendas siniestradas.

En un balance entregado desde La Moneda, el secretario de Estado afirmó que “una vez cerrado el foco de incendio que es lo que se ha estado preparando en toda la tarde con los helicópteros que continuamente estaban llevando agua hacia la zona del siniestro, la idea es poder avanzar en una fase de catastro que nos permitan identificar cuántas familias y en qué condiciones está cada una de ellas”.

Para ello aseguró que existen más de 70 funcionarios públicos certificados y calificados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia “que han estado catastrando durante toda esta tarde para poder mañana, a primera hora, tener un reporte de cuántas familias estarían damnificadas y de esa manera poder allegar los recursos, las ayudas que se requieren en una primera respuesta”.

Respecto al funcionamiento del instrumento, el ministro Jackson complementó que “el día de mañana vamos a tener un primer reporte del catastro, posteriormente se pueden ir sumando ciertos casos que no se puedan lograr registrar hoy, pero lo más probable es que ya sea un número significativo para poder avanzar y con eso ya poder dar a conocer en el comienzo de la semana cuáles son las distintas ayudas”.

“Se han generado decretos, tanto de la zona de catástrofe y también del estado de excepción para poder tener recursos disponibles en estas situaciones de emergencia para ir en ayuda de las familias. Estamos hablando de que, preliminarmente, se habla de entre cerca de entre 270 a 350 viviendas siniestradas, por lo tanto, estamos esperando cuál es el catastro final y saber cuántas personas involucradas en dichas viviendas había, pero el Presidente nos ha mandatado a entregar toda la ayuda que sea necesaria (...)”, afirmó Jackson, entre lo que se encuentra la ayuda inmediata en la pernoctación de las personas afectadas, la búsqueda de una vivienda definitiva y el proceso de reconstrucción en la zona.

En esa línea, aseguró que espera que las ayudas comprometidas “pueda llegar lo más aceleradamente posible y no replicar lo que sucedió en muchas otras oportunidades anteriores y hay que aprender de esas ocasiones donde pudieron pasar varios años sin que las familias tuvieran una respuesta”.

Dinero para ayudas

El ministro Jackson también fue consultado por el origen de los dineros para poder dar curso a la ayuda de las familias afectadas por el siniestro, que ya había dejado dos víctimas fatales y más de 120 hectáreas afectadas.

Respecto al origen de los dineros para apoyar en la emergencia, el secretario de Estado aseguró que “acá hay varias líneas de financiamiento. Las emergencias tienen una vía de financiamiento que viene desde el Ministerio del Interior, pero también es este caso a través del gobierno regional a través de su gobernador Rodrigo Mundaca, también comprometió $ 2.000 millones para poder en distintas líneas de financiamiento, ir en ayuda de la comunidad”.

Proyecto que limita construcción en terrenos afectados por incendios

Requerido también por cuál sería la postura del Ejecutivo con la moción parlamentaria que busca resguardar los territorios afectados por incendios, para que no puedan ser utilizados con fines inmobiliarios, el ministro Jackson afirmó que “el gobernador Mundaca fue muy enfático y el Presidente Boric también lo tomó como un punto a trabajar y tiene que ver con el ordenamiento territorial, con cómo somos capaces de entender que estamos ante condiciones que son de mucha fragilidad y de vulnerabilidad en materia de incendios por la crisis climática, pero también por los asentamientos precarios que muchas veces están emplazados en las quebradas donde hay mucho viento y donde hay condiciones climáticas que son muy adversas”.

“La pregunta es: ¿en qué lugares se puede construir? Y por lo tanto, a las familias que pueden estar ahí, qué alternativas se les puede entregar y al mismo tiempo, el cómo impedimos que exista ningún tipo de posibilidad o espacio para que existan personas que se aprovechen de las desgracias y por lo tanto, que producto de los incendios, no emerja un negocio inmobiliario que muchas veces ha estado aparejado a estos incendios, sino que encontremos la forma de ir en ayuda a las familias como primera prioridad y no como una oportunidad de aprovecharse de esta desgracia”, afirmó el secretario de Estado, quien confirmó que se va a catastrar a todos los afectados, incluso a aquellos que vivían en viviendas no regularizadas, como campamentos.

Respecto a la posibilidad de otorgarle urgencia a la moción parlamentaria, Jackson afirmó que “(...) se van a analizar todas las iniciativas que estén sobre la mesa” para evitar “que exista aprovechamiento por estas situaciones de desgracia”.