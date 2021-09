Ministro Paris: “Si no se evidencia un aumento de casos, el Plan Frontera Protegida podría tener cambios de manera prudente y gradual en octubre”

Esta noche, el ministro de Salud, Enrique Paris, se manifestó optimista respecto de las positivas cifras que evidencia el país respecto de la pandemia, y anunció que aquello se podría traducir en modificaciones al reglamento de salida e ingreso al territorio nacional.

En el programa Estado Nacional, el titular de Salud fue consultado hasta cuándo estarían las fronteras cerradas, a lo que respondió que “pensamos que en octubre, si no se evidencia un aumento importantísimo de casos, vamos a tener cambios en el control de las fronteras y se van a abrir otros aeropuertos internacionales (...) Si las cifras siguen buenas, vamos a estudiar una apertura prudente, gradual”.

Y es que, en general, las estadísticas de la pandemia continúan siendo alentadoras. Este domingo se cumplió un mes contabilizando menos de mil casos diarios. Además, la positividad diaria se mantiene en menos del 1% a nivel nacional, mientras que también continúa el descenso de hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos, llegando a los 490. Asimismo, el porcentaje de vacunación sigue aumentando, como también la inoculación de dosis de refuerzo y que cada vez abarca grupos más amplios.

Por ello, el secretario de Estado adelantó la opción de liberar algunas restricciones, como la apertura de los aeropuertos internacionales de Antofagasta o Concepción. Sin claridad respecto al día exacto de octubre será, también aseveró que “probablemente se van a abrir más pasos fronterizos para permitir la entrada de extranjeros. Yo estuve esta semana en Arica, en Chacalluta, y el control es muy estricto. Creo que lo están haciendo muy bien”.

En la misma línea, Paris también sostuvo que es posible que se realicen cambios en la regulación de las cuarentenas obligatorias para viajeros que ingresan al país. Indicó que además de la ya autorizada cuarentena en el domicilio que deben realizar las personas que llegan a Chile con pase de movilidad y el PCR negativo, es probable que la duración de 7 días disminuya.

“El Comité Asesor de Expertos del Ministerio de Salud ha aconsejado bajar a 5 días. Probablemente también va a coincidir con octubre”, reveló el ministro.

Finalmente, y en relación al estado de excepción constitucional, -asunto que se ha discutido en las últimas semanas- sentenció que “yo no puedo opinar solo, porque esto es una decisión política, no solamente sanitaria. Pero con las cifras actuales, nosotros pensamos que no va a ser necesario prolongar el estado de excepción constitucional. Agradezco al Parlamento que lo prolongó hasta el 30 de septiembre, pero de ahí en adelante, probablemente no se va a prolongar”.

Lo que sí aclaró, es que la alerta sanitaria se mantendrá.