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    Minsal aborda sumario por atención a madre de exministra Aguilera y reafirma compromiso con la probidad

    Según detallaron de la cartera, los procesos administrativos sobre el caso "están siendo llevados a cabo por el organismo competente, conforme a la normativa vigente”.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Esta jornada el Ministerio de Salud abordó la compleja situación que se reveló ayer miércoles en torno a la expedita atención de urgencia que recibió en diciembre pasado la madre de la exministra Ximena Aguilera, quien fue operada en el Hospital del Salvador por una fractura de cadera 10 horas después de su ingreso a urgencia.

    Ayer miércoles se dio a conocer que la Contraloría General de la República instruyó un sumario administrativo, tras confirmar que el jefe de asesores de la entonces ministra se contactó con altas autoridades del hospital para informarles “anticipadamente” el arribo de la madre de la secretaria de Estado.

    Al respecto, y mediante un comunicado, desdel el Minsal afirmaron que los procesos administrativos relacionados con la atención de la madre de la exautoridad “están siendo llevados a cabo por el organismo competente, conforme a la normativa vigente”.

    “Reiteramos que estamos a disposición de las autoridades para el correcto desarrollo de las indagatorias”, sostienen desde el Minsal.

    Asimismo, concluyen en el docuemnto que la cartera ”reafirma su compromiso con la probidad, la responsabilidad institucional y el resguardo del bienestar de la población”.

    Más sobre:NacionalMinsalXimena AguileraMinisterio de Salud

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