Minsal advierte que dos fines semana largo seguidos “pueden complicar” desde el punto de vista sanitario pero anuncian fiscalización estricta

Ad portas de que se despache a ley el proyecto que establecerá el 24 de junio como feriado por el Día Nacional de los Pueblo Indígenas, y que sería trasladado para este lunes 21 de junio -dando paso a un fin de semana largo- el ministro de Salud, Enrique Paris manifestó su preocupación por la movilidad que se puede generar en las regiones.

En el balance del Minsal, el secretario de Estado expresó que tener dos fin de semana largo seguidos -ya que el otro lunes 28 de junio también es feriado- “desde el punto de vista sanitario es algo que nos puede complicar”.

La subsecretaria Paula Daza señaló, posteriormente, que de todas formas “las comunas que están en cuarentena no pueden trasladarse a otras comunas aunque tengan pase de movilidad”.

“Particularmente este fin de semana no tenemos la certeza, pero si llegara a ser un fin de semana largo vamos a tener medidas de control estrictas al rededor de la Región Metropolitana. No vamos a poner un cordón sanitario pero si se conversó con la subsecretaria Katherinne Martorell para poner puntos de control estrictos para que solamente puedan salir las personas que tengan un permiso único colectivo, porque el permiso de movilidad no puede usarse en cuarentena” para trasladarse a otras regiones, dijo.

Respecto del fin de semana largo del 26, 27 y 28 de junio, Daza indicó que se está analizando la instalación de cordones sanitarios y que esto podría ser anunciado este sábado o lunes próximo en el balance de la cartera.

Parques Nacionales

Por otra parte, Daza señaló que los Parque Nacionales sí pueden abrir aunque las comunas a los que pertenezcan se encuentren en fase 1.

Según dijo, las personas pueden ingresar en la franja horaria deportiva de las mañana o utilizando su pase de movilidad o permiso individual de dos horas. Quienes trabajen en esos recintos, en tanto, pueden hacerlo sin ningún impedimento con el permiso único colectivo.

“Los Parques Nacionales son lugares seguros, nos parece bien que abran porque permite que las personas estén al aire libre, puedan salir a caminar y son de bajo riesgo”, indicó.