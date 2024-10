Monsalve califica como “gravísimos” homicidios en la RM y confirma realización de comité policial en La Moneda

A las 11.00 horas en el Palacio de La Moneda se efectuará un Comité Policial, donde participará Carabineros, la Policía de Investigaciones y autoridades de Interior para tratar -entre otros temas- los ocho homicidios que se registraron este fin de semana en la Región Metropolitana (RM). Así lo confirmó el subsecretario de Interior Manuel Monsalve, quien calificó estos hechos como “gravísimos”.

En la comuna de Lo Espejo, donde participaba de la entrega de diez camionetas blindadas a Carabineros que serán distribuidas para los servicios operativos en la RM, el subsecretario señaló que “la única apreciación que se puede tener en una sociedad democrática que valora el orden público, valora la vida y considera que la seguridad es un derecho al que tienen que acceder las personas, es que son delitos gravísimos”.

“Justamente porque son delitos gravísimos estamos aquí, porque para lograr que estos delitos no se cometan, o para que cuando se cometen no haya impunidad, se requieren políticas de Estado”, sostuvo, agregando que “es muy importante la señal de que no haya impunidad y aquí la labor del Ministerio Público es clave, porque la diligencia la instruye un fiscal que tiene que llevar adelante la investigación y justamente porque no queremos que haya impunidad el gobierno ha fortalecido al Ministerio Público a través de los equipos ECOH para que delitos de esta naturaleza sean perseguidos y sean identificados los responsables”.

En concreto, los últimos balances policiales dieron cuenta que desde el viernes hasta la mañana de este lunes, se registraron ocho homicidios en la región, hechos registrados en las comunas de Maipú, La Cisterna, Quinta Normal, Colina, La Pintana, Macul y Estación Central.

Al respecto, Monsalve señaló que “hay cuatro de ellos que, de acuerdo a los antecedentes que disponemos, fueron cometidos con armas de fuego”.

“Estamos hablando del que ocurrió en La Pintana, del que ocurrió en Quinta Normal, del que ocurrió en Colina y del que ocurrió en Estación Central, que fueron homicidios cometidos con armas de fuego, salvo el de Colina, que está a cargo de la investigación a Carabineros, a través de Labocar y el resto está a cargo de la diligencia de la investigación por parte de la Policía de Investigaciones”, indicó.

Sumado a ello, agregó que “hay dos homicidios, uno cometido en La Cisterna, en el marco de una riña interpersonal con arma blanca, que lamentablemente terminó con una persona fallecida, y los antecedentes que tenemos respecto a Maipú, que se trataría de un robo con violencia, en el cual, al parecer, la persona habría sido lesionada con objeto contundente, seguramente produciéndole un traumatismo encéfalocraniano”.

Para analizar en detalle estos hechos, el subsecretario informó que se realizará un Comité Policial, a las 11:00 en el Palacio de La Moneda.

“En un ratito más, a las 11 de la mañana en La Moneda, vamos a tener un comité policial, tanto con Carabineros de Chile como con la Policía de Investigaciones, y seguramente vamos a analizar con más detalle las diligencias que se están llevando a cabo en torno a estos lamentables seis homicidios”, sostuvo.