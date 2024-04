Monsalve defiende labor del Ministerio Público frente a acción de parlamentarios contra el fiscal Xavier Armendáriz

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó el requerimiento que hizo un grupo de diputados ante la Corte Suprema solicitando que el fiscal regional de la Fiscalía Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, sea removido de la causa en la que se investiga al director general de Carabineros, Ricardo Yáñez.

“Mi experiencia en el trabajo con los fiscales es que no hay sesgo político. El trabajo de la fiscalía es muy importante para el país y permite que no haya impunidad en Chile de ninguna naturaleza, impunidad ni por pertenecer a un sector político ni impunidad por pertenecer a una institución, sino que lo que permite el Ministerio Público en sus investigaciones es darle la garantía a Chile que nadie está fuera del alcance de la ley y que en Chile no haya impunidad para nadie”, señaló la autoridad de gobierno.

El Ministerio Público formalizará el 7 de mayo a Yáñez, apuntando a la responsabilidad de mando del general en los abusos policiales durante las protestas tras el 18 de octubre de 2019. Se le imputa omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio.

Legisladores que integran bancadas desde el opositor Partido Republicano al oficialista Partido por la Democracia (PPD) aseguran que Armendáriz “ha incumplido sistemáticamente el estándar de objetividad e imparcialidad” en el caso y esperan que el Poder Judicial lo remueva de la investigación.

Monsalve fue consultado por el tema en Valparaíso, luego de asistir a la constitución del Gabinete Pro Seguridad Regional en la Universidad Técnica Federico Santa María.

La autoridad de gobierno acotó que no era de su interés pronunciarse “de manera específica respecto a algo que tiene que resolver un poder independiente del Estado, como es la Corte Suprema, que tendrá que evaluar los antecedentes puestos a disposición por los parlamentarios que están impugnando esta supuesta falta de objetividad”.

“Lo que yo veo de los fiscales, con quienes me toca reunirme regularmente, es un trabajo profesional. Y no veo ningún sesgo ideológico. Aquí hay personas que son investigadas por el Ministerio Público que tienen pertenencia a sectores políticos de derecha, hay personas que están investigadas por el Ministerio Público cuya pertenencia política está la izquierda. No veo cómo eventualmente pueda haber sesgo político en esta materia”, planteó.

“Y quiero volver a reiterar algo que puede ser complejo para los países, pero hay que tener determinación y firmeza para poder mantenerlo. No hay personas fuera del alcance de la justicia. Y no hay personas que no puedan ser investigadas si es que existen eventuales elementos que permitan al Ministerio Público investigarlas. No importa a qué institución pertenezcan. No importa a qué sector político pertenezcan. Esa es la tarea del Ministerio Público. Yo creo que esa es la tarea que el Ministerio Público está llevando adelante”, agregó Monsalve.

En esa línea, el subsecretario dijo que no es “conveniente encontrar que las investigaciones son buenas cuando afectan a unas personas y son malas cuando afectan a personas con las cuales se tiene cercanía”.

“Eso sí me parece falta de objetividad”, comentó.