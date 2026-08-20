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    Monsalve juega al todo o nada: la última arremetida de su defensa para pedir una diligencia clave antes del juicio

    Ubicar al garzón peruano Macario Vargas es fundamental para el exsubsecretario para saber qué pasó en el Ají Seco Místico el 22 de septiembre de 2024. Desde su entorno han planteado la hipótesis de que pudieron ser drogados en sus tragos, lo que, dicen, explicaría la pérdida total de memoria. Vargas se fue de Chile hace varios meses y está inubicable.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Pese a que han pasado casi dos años del origen del su caso, para la defensa del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve el Ministerio Público aún no ha realizado todas las diligencias que permitan esclarecer qué pasó ese 22 de septiembre de 2024 en el Ají Seco Místico.

    Fue en ese restaurante, ubicado en pleno centro de Santiago, donde Monsalve y una funcionaria de esta cartera fueron a cenar en lo que es el inicio de una imputación por violación y abuso sexual contra la otrora autoridad. Allí pagaron $114 mil en efectivo, en una cuenta que incluyó ocho pisco sour.

    Dicha mujer, quien aún sigue vinculada a la subsecretaría del Interior, acusa haber sido víctima de delitos sexuales en el Hotel Panamericano, lugar al que acudieron luego de dicha comida.

    Pese a que el plazo de investigación expiró el viernes 14 de agosto, la defensa del médico, el defensor penal público Víctor Providel, presentó una solicitud de cautela de garantía.

    En ese escrito expuso la dificultad de desplegar la totalidad de su defensa ante tres diligencias que beneficiarían a Monsalve y que la Fiscalía afirmó que no pudieron llevarse a cabo. Al menos, dicen desde ese entorno, con ellas podrían plantear una hipótesis alternativa.

    El lunes, tanto el Ministerio Público como la abogada querellante María Elena Santibáñez presentaron recursos de reposición para dejar sin efecto esa audiencia, argumentando que el plazo de investigación ya terminó y lo que sigue ahora es proceder al cierre.

    Con ello se abre una nueva etapa procesal que es fijar la audiencia de preparación de juicio oral. “Yerra la solicitud, pues la totalidad de diligencias han sido ejecutadas por el Ministerio Público, impartiéndose oportunamente las instrucciones correspondientes”, dice el escrito firmado por el fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir.

    Sin embargo, el 7° Juzgado de Garantía no acogió el requerimiento de los acusadores, señalando que el fundamento de Providel no iría dirigido a ampliar el plazo, sino que a pedir que se protejan los derechos a la legítma defensa de su representado. Sin perjuicio de esto último, la Fiscalía y la querellante pueden apercibir el cierre de la investigación.

    No se estableció la audiencia para debatir el aumento del plazo investigativo, y que a mayor abundamiento los fundamentos que se esgrimen por escrito, a fin de dejar sin efecto su calendarización, forman parte del debate que debe mediar en su conjunto por los intervinientes para dar o no cabida a la cautela de garantías solicitada”, se señala en la resolución firmada por el juez de Garantía Jaime Fuica.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Las tres diligencias

    Son tres las diligencias que este viernes Providel subrayará ante el tribunal que no se efectuaron. La primera, recuperar las comunicaciones entre la denunciante y algunos testigos de oídas entre el 22 de septiembre y el 14 de octubre de 2024.

    Al exsubsecretario le interesaban los diálogos por WhatsApp entre la mujer y su madre durante la cena en el Ají Seco Místico. Sin embargo, la madre de la denunciante señaló a la policía que ya no mantenía su teléfono por lo que esta diligencia fue infructuosa. La importancia de dicha comunicación, comentan desde el entorno de Monsalve, es presentar ante el tribunal lo que dicen han sido constantes cambios en el relato de la denunciante. La respuesta de la Fiscalía es que se recuperaron los mensajes materia de investigación y no otros, lo que no dejó conforme a la defensa del exsubsecretario.

    Otra de las diligencias que solicitaba Providel es recuperar las imágenes de las cámaras del restaurante. Esto, dicen las mismas fuentes, por una serie de situaciones que despiertan las sospechas de que tanto a Monsalve como a su acompañante les pudieron haber suministrado drogas en esos ocho pisco sour. Esto, comentan, sería el detonante de la pérdida de memoria alegada por ambos.

    La respuesta de esto tampoco dejó satisfechos a la defensa de Monsalve. En enero de este año la Brigada de Delitos Sexuales incautó el equipo DVR del Ají Seco Místico. Luego, en febrero se instruyó al equipo de la Lacrim de Temuco, por su expertise en estas diligencias, revisar este equipo.

    Sin embargo, se requería de una clave de acceso lo que se obtuvo meses después. El problema es que al acceder al DVR, las imágenes requeridas no estaban.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El garzón peruano desaparecido

    Sin embargo, y en consonancia con esto último, los esfuerzos de Providel para este viernes estarán concentrados en la tercera diligencia: ubicar a Macario Vargas, el mesero que los atendió esa tarde y que luego terminó yéndose de Chile con rumbo a Perú.

    Para su entorno hay una situación que los hacen sospechar de su comportamiento. Primero, dicen las mismas fuentes, las incosistencias en su testimonio, que no recuerde a una pareja que estuvo por más de cuatro horas en el lugar, no darles boleta e irse del país. Por ejemplo, Vargas señaló que no estuvo trabajando entre las 18.00 y las 20.00, pese que en el registro del restaurante se aprecia que abrió y cerró meses a su nombre.

    De acuerdo a la Fiscalía, realizó varias diligencias para dar con el peruano. Estas partieron el 9 de febrero de 2026 oficiando a la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI. En marzo, sin el DNI de Vargas, la Fiscalía instruyó al Servicio Nacional de Migraciones y a las autoridades de Perú con el fin de ubicarlo. La última diligencia se realizó el 5 de agosto con una solicitud de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional para conocer el estado de tramitación del requerimiento.

    Vargas declaró tres veces, dos ante la policía y uno ante el propio exfiscal regional Xavier Armendáriz. Pese a que Monsalve y la denunciante estuvieron cuatro horas y fueron los últimos en salir del local, dijo no recordar su presencia. “Yo no recuerdo haber visto ese dia 22 de septiembre de este año (2024), al señor que ha salido en la prensa”, dijo el 24 de octubre de 2024.

    Ante Armendáriz sostuvo que era imposible que alguien sea drogado en el Ají Seco Místico. “Esas cosas no suceden”, afirmó.

    Hasta ahora, Vargas, quien vivió en Chile desde 2014 y había viajado a Perú temporalmente, no ha podido ser ubicado.

    Más sobre:Manuel MonsalveFiscalía Centro NorteVíctor Providel

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