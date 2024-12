Montes y tiempos de reconstrucción por megaincendio en Valparaíso: “Entiendo a las familias que estén enojadas”

En entrevista con 24 Horas de TVN la mañana de este miércoles, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, abordó los tiempos de reconstrucción en la Región de Valparaíso por el megaincendio del 2 de febrero.

“Siempre se dijo que reconstruir era a lo menos un año y medio a dos años, eso fue, porque no es una cosa de un día para otro construir una vivienda. Se ha ido avanzando en algunos aspectos, más lento de lo que uno quisiera, pero se ha ido avanzando”, aseguró la autoridad, explicando que también se han comprado al menos 37 viviendas para vecinos que no podían volver a emplazar sus casas en el mismo terreno afectado, considerando que “el Estado no puede construir en zonas de riesgo”. Asimismo, hay unas 400 familias que han optado por recuperar sus viviendas con autoconstrucción y contarán con aportes del gobierno mediante subsidios.

“Las familias necesitan rápido su vivienda”

La realidad de lo que cuesta construir, planteó, se contrapone a las necesidades urgentes de familias afectadas. La autoridad aseguró que esta situación se ha dado en otros procesos similares. “Si usted mira la historia de las reconstrucciones, todas tienen problemas, porque no es fácil, porque las familias necesitan rápido su vivienda”, expuso.

Viña del Mar, 5 de febrero de 2024. Vista aérea de los daños que causó el devastador incendio en el sector alto de la Ciudad Jardín. Foto: Raúl Zamora / Aton Chile.

“Esta semana empezamos a construir 27 viviendas en una de las poblaciones. Bueno, los que están ahí, los 27 están felices, pero los que no están dentro de los 27 están enojados, porque es natural que eso ocurra. El problema es ¿el Estado es suficientemente rápido? No, no es suficientemente rápido”, apuntó.

“Me pueden preguntar del terremoto o hechos que ocurrieron en el 2010, porque todavía el Ministerio de la Vivienda está reconstruyendo del 2010, del 2014, porque van quedando saldos y problemas, y nos ha costado mucho resolverlos”, comentó el Secretario de Estado, acotando que “van surgiendo distintas complejidades” y para ello deben “tener la mayor flexibilidad para poder encontrar soluciones”.

“Entiendo a la alcaldesa”

En esa línea, dijo entender dichos de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, exigiendo celeridad en el proceso.

“Entiendo a la alcaldesa, porque la alcaldesa está todos los días con las familias. Entonces, oye las dificultades que tienen las familias para vivir. Al comienzo no tenían las cosas más básicas y después hay mucha dificultad para familias que se les destruyó todo, perdieron todo, todos sus bienes, terrible. Entonces, esas familias están en un lugar, en un albergue, o están con unos familiares. Y bueno están pasándolo muy mal”, reflexionó.

Montes explicó, que por ejemplo, la vivienda industrializada no ha podido ayudar a acelerar trabajos en sectores con quebradas y desniveles que dificultan su instalación.

“Yo, en todo caso, entiendo a las familias que estén enojadas. Entiendo que la alcaldesa, al ver a las familias en la situación que están viviendo, también tiene enojo. Pero junto con esto, digamos, tratemos de sumar todas las fuerzas para reconstruir, porque reconstruir no es solo voluntad. Requiere todas las capacidades organizativas y todas las capacidades. Recursos tenemos para eso. El tema no ha sido recursos. El tema ha sido fundamentalmente de fortalecer la organización”, aseguró la autoridad de gobierno.