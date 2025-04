Mujer que protagonizó fatal atropello de niño de 4 años en La Reina queda con firma mensual y arraigo nacional

El preinforme de la SIAT señala que la conductora no habría respetado el derecho preferente de paso del peatón.

La mujer que atropelló y causó la muerte de un niño de 4 años en comuna de La Reina, quedó con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.

El hecho ocurrió durante esta mañana, cuando la conductora transitaba por la intersección de las avenidas José Arrieta con Diputada Laura Rodríguez, donde por causas que serán materia de investigación, se produjo el accidente.

La mujer de 57 años, durante la instancia, fue formalizada por el delito de cuasidelito de homicidio y se otorgó un plazo de investigación de 90 dias.

La fiscal de Flagrancia Andrea Contreras, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, señaló que la imputada quedó en libertad porque “precisamente estamos hablando de un cuasidelito, que tiene una pena de tres años y un día a cinco años”.

“La imputada no tiene antecedentes penales. No es lo mismo que un delito, porque se entiende que acá no hay una intencionalidad de dañar, sino que también hay solamente una conducta negligente y por eso la pena es menor”, detalló la persecutora.

En esa línea, de acuerdo a la fiscal Contreras, el preinforme elaborado por la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, señala que la automovilista no respetó el derecho preferente de paso que tienen los peatones, cuando un vehículo realiza un viraje.

Sin embargo, esto debe ser ratificado por el informe final.

Asimismo, se señaló que la imputada se detuvo en el lugar para prestar colaboración y llamar directamente a los equipos de emergencia, que trasladaron a la víctima hasta el Hospital Militar, donde finalmente se confirmó su deceso.

Cabe recordar que el hecho ocurrió durante esta mañana, cuando el menor circulaba en compañía de su tío, a bordo de una bicicleta de equilibrio (sin pedales) y no habría sido advertido cuando cruzaba por un paso habilitado. El niño era hijo de un funcionario de Carabineros.