Municipalidad de Quilicura paraliza obras de inmobiliaria que es apuntada como la responsable de anegamiento de casas tras las lluvias

Más de una docena de casas resultaron anegadas la tarde del miércoles en el sector de Lo Cruzat, en la comuna de Quilicura, en medio de las intensas lluvias que trajo el sistema frontal que azotó a la Región Metropolitana (RM). De acuerdo con las autoridades, el problema se habría originado producto de negligencias de la inmobiliaria Avellaneda, que se encuentra construyendo casas en el sector. En virtud de aquello, es que este jueves la alcaldesa Paulina Bobadilla, anunció la paralización de las obras.

“Vamos a paralizar las obras de esta inmobiliaria hasta que tengan una solución real”, sostuvo la jefa comunal en un punto de prensa desde el sector afectado.

Bobadilla apuntó a la empresa constructora como la responsable de lo sucedido, explicando que se estaba desarrollando el proyecto en “zonas inundables”. “Hemos pedido una y otra vez que no se generen proyectos inmobiliarios en las zonas inundables, porque van a tener este tipo de problemáticas los vecinos que además ya habitan en esta zona. Y no me quiero imaginar lo que pueda pasar en unos años más con esos vecinos si no se toman hoy día las medidas necesarias”, señaló.

La alcaldesa precisó que 19 viviendas resultaron afectadas con los anegamientos y siete de ellas presentan daños de mayor gravedad.

Respecto a los pasos a seguir, anunció que durante esta jornada se realizará un Consejo Extraordinario “para ir en ayuda a las vecinas afectadas”. Junto con ello, dijo esperar “la aprobación del Concejo Municipal para ir en ayuda monetaria para que recuperen sus enseres”.

Sobre las ayudas económicas, detalló que se enterrarán 5 millones a las “familias más afectadas” y 1 millón “para familias que tuvieron menos daños”.