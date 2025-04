Naufragio de Bruma: presidenta gremial relata tragedia ante el Senado y diputados buscan crear comisión investigadora

En la comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado escucharon la exposición de la presidenta de la Asociación Gremial de Bacaladeros del Maule y vocera de las familias de los pescadores desaparecidos de la lancha Bruma, Claudia Urrutia, sobre el naufragio de la lancha motor Bruma.

El hecho ocurrió la madrugada del domingo 30 de marzo, cuando la embarcación pesquera artesanal, proveniente de Constitución, desapareció con siete tripulantes a bordo. La lancha fue hallada semihundida y partida en dos cerca de la Isla Santa María, sin señales de los ocupantes ni de sus equipos de emergencia.

Urrutia se presentó en la instancia relatando los hechos, como dieron ellos cuenta de lo sucedido, el aviso a la Armada, las gestiones y la búsqueda que comenzaron a realizar los pescadores artesanales que se encontraban navegando cerca de la última ubicación de Bruma.

Además, comenzaron a indagar que provocó el naufragio, en donde relataron que con “paciencia” buscaron y analizaron datos del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) donde dieron con Cobra, embarcación de pesca industrial de la cual se sospecha que colisionó con Bruma.

“Andamos desesperadamente buscando, y dado como se ha dado la investigación, cómo ha reaccionado la empresa, en verdad necesitan respuestas de saber exactamente qué es lo que ocurrió ahí, si pasó por encima, si se metió en la hélice, si se dieron cuenta o no, si por qué razón no retornaron, porque esto es un cambio significativo. Es doloroso, no solo la pesca artesanal está llorando”, aseguró ante la comisión la presidenta gremial.

Diputados piden comisión investigadora

Los diputados de la Región del Maule solicitaron a través de un documento la conformación de una Comisión Especial Investigadora (CEI) destinada a esclarecer los hechos, fiscalizar el actuar de los organismos públicos y evaluar la responsabilidad de actores privados que pudieran estar involucrados en la desaparición de la Bruma y sus tripulantes.

La iniciativa busca que la Cámara Baja fiscalice el cumplimiento de las funciones de vigilancia, control y fiscalización de las actividades pesqueras e industriales en las zonas costeras. Además, se evaluará la actuación de los servicios públicos involucrados antes, durante y después del trágico hecho, así como posibles negligencias, omisiones o faltas a protocolos que hayan comprometido el deber del Estado de proteger la vida humana en el mar.

Esto es incentivado de forma transversal por los parlamentarios del sector, entre ellos Roberto Celedón (IND), Jaime Naranjo (PS), Hugo Rey (UDI), Felipe Donoso (UDI) y Jorge Guzmán (Evópoli) expresaron palabras al presentar el documento.

El diputado Roberto Celedón, destacó de la iniciativa que “la CEI es estrictamente necesaria hoy, porque se ha prolongado en extremo la angustia y el dolor de las familias, que aún no saben nada sobre el paradero de sus seres queridos”.

Por su parte, Jaime Naranjo destacó la importancia de esta señal hacia las familias afectadas: “Todos los organismos del Estado —el Poder Judicial, el Parlamento, el Gobierno— estamos cumpliendo nuestra tarea para esclarecer estos hechos. Es una señal potente de que no estamos indiferentes ante esta tragedia que enluta a nuestra región”.