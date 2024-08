Niega irregularidades: ministro Elizalde reconoce conversación con juez Matus respecto a su nominación en la Corte Suprema

Este martes, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, reconoció que cuando se desempeñaba en la Cámara Alta mantuvo conversaciones con el ahora magistrado de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, respecto a su nominación al cargo del tribunal de última instancia.

“Al ministro Matus yo lo conocía desde antes porque él, como profesor de derecho penal, asistía permanentemente a las comisiones legislativas. En ese contexto, obviamente conversó conmigo con motivo de su nominación para la Corte Suprema”, explicó a CNN.

22 Agosto 2024 Entrevista a Jean Pierre Matus, Ministro de la Corte Suprema Foto: Andres Perez

Al ser consultado por una eventual irregularidad en el diálogo, el secretario de Estado zanjó que “en lo absoluto” había sido de esa manera.

Declaraciones del titular que se dan luego de que Matus, en el medio citado, revelara que en medio de su nominación a la Suprema habló “personalmente con todos los senadores que conocía”, entre ellos, el ministro Elizalde.

Durante la formalización de Hermosilla y Leonarda Villalobos, quienes quedaron en prisión preventiva en el marco de la investigación en su contra por delitos tributarios, se dio a conocer que Matus tuvo relación laboral con el exministro Andrés Chadwick y Hermosilla.

Esta no es la primera vez que Matus está relacionado con el legista, en marzo cuando estalló la filtración del audio de Villalobos con Hermosilla en el que aludían a presuntos pagos a funcionarios del SII y la Tesorería General, ya había sido vinculado con chats con Hermosilla por un eventual tráfico de influencias para ayudarlo a ser nominado en la Suprema.

Acusaciones que fueron desmentidas por Matus en conversación con La Tercera: “Mis contactos con él nunca fueron para pedirle apoyo o influencia para este cargo”.

“Con respecto a cuando apareció el primer reportaje, que no sabía cuál era el enfoque, respondí tal cual. Yo iba a la Comisión de Constitución del Senado, como profesor, sin cobrar ni uno. Entonces, cuando quedo en la quina, para integrar el cupo de abogado externo -o extraño- que integra la Corte Suprema, lo que hice fue llamar a todo el mundo que me conocía. Y no con afán de “oye, recuerdas lo que hice por ti, ayúdame ahora”, sino que para decir: “Estos son mis antecedentes, te envío documentos de lo que ha sido mi carrera, mi trayectoria”, detalló.