“No hay otra oferta”: alcalde Desbordes le da portazo a negociaciones con profesores para deponer el paro por bonos impagos

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), le cerró la puerta a las próximas negociaciones con el gremio de docentes de la comuna para deponer el paro indefinido que comenzó este miércoles. El magisterio reclama una millonaria deuda de asignaciones, mientras que el municipio defiende que no tienen los recursos para saldar los pagos.

La movilización que no permitió el inicio del año escolar en cerca de 40 establecimientos está lejos de llegar a buen puerto luego de que el jefe comunal endureciera el tono.

“No hay otra oferta: o los profesores acogen la (oferta) que les hicimos o, lamentablemente, vamos a tener que descontar los días no trabajados y vamos a ir a Contraloría para que zanje de una vez si es obligación pagar este bono”, sentenció

Así las cosas, Desbordes instó a aceptar la oferta que realizó el lunes por la noche, posterior a la asamblea de docentes. Acorde a la alcaldía, la solución que fue rechazada por el gremio costaría alrededor de $6 mil millones.

El alcalde explicó que en las diez reuniones para llegar a un acuerdo planteó el pago de los bonificaciones manteniendo el monto del año pasado, es decir, sin realizar el aumento que exige el magisterio.

“No les hemos dicho que no les vamos a pagar los bonos; se les está ofreciendo mantener la misma cifra del año pasado”, recalcó.

Ante la negativa de los docentes, el jefe comunal defendió que no es obligatorio que la administración continúe con el pago de asignaciones debido a que “el convenio ya venció, no se renovó, no se hizo en la gestión anterior pudiendo haberse hecho y, por lo tanto, no hay ninguna obligación legal, pero ofrecimos pagar ese bono de todas maneras”.

Por lo mismo, anunció que acudirá a Contraloría para despejar el conflicto, que por parte de los profesores defienden que es un derecho adquirido que debe cumplir el sostenedor.

Junto con sus advertencias, el alcalde realizó un llamado a la comunidad docente: “Lo que le pido a los profesores es que vuelvan a clases, porque los alumnos se van a empezar a fugar en masa y van a terminar de matar la educación pública de la comuna de Santiago”.

Las duras declaraciones de Desbordes se dan en paralelo a la manifestación que encabezó el Colegio de Profesores frente al municipio, hasta donde llegaron con pancartas para exigir el pago de las bonificaciones adeudadas.

Desde ahí, el presidente del organismo, Mario Aguilar, criticó que el alcalde no puede desconocer su obligatoriedad con la deuda: “Más allá de sus declaraciones, el ente soberano para resolver esta materia es la asamblea comunal, ellos son los que van a tomar las decisiones y estudiar las propuestas que el municipio haga”

“Esto se soluciona reconociendo el derecho adquirido de mis colegas y no poniendo condiciones unilaterales como ponerle fecha de término al convenio, decir que no es indefinido, cuando dijo que se iba a pagar solo la mitad. Ha hecho distintas acciones que son ilegales y que no reconocer un derecho”, sostuvo.