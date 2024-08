“No me gusta que me interrumpa”: otro tenso diálogo de abogado de Hermosilla con jueza en formalización por caso Audio

Otro “encontrón” tuvo el abogado Juan Pablo Hermosilla, defensor y hermano de Luis Hermosilla, con la jueza del 4° Juzgado de Garantía de Santiago Mariana Leyton en la quinta jornada de formalización por el caso Audio.

Cerrando su intervención de este martes ante el tribunal, al tener su oportunidad de réplica, el defensor planteó que el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos incurrieron en una “emboscada” por la querella presentada en vísperas de la audiencia que se inició el miércoles 21 de agosto.

El tenso diálogo

“¿Cuál es la emboscada? Vamos a sorprender a las defensas, a última hora, sin aviso previo, sin tiempo que pericien, sin tiempo de que preparen sus defensas, vamos a agregar otro delito”, expuso el letrado.

“Se entendió el punto, abogado. Continuemos”, dijo la jueza.

“Magistrado no me gusta que me interrumpa”, respondió desafiante el defensor.

“Lo siento, abogado, pero le di 10 minutos y ya lleva 15. Por favor, continúe”, intervino Leyton.

Hermosilla indicó que tras las exposiciones de la Fiscalía Oriente y los querellantes, él debía responder a los 40 minutos de argumentos de su contraparte.

“Señor, le dieron las instrucciones el día anterior y usted tiene que ajustarse a aquellas. Continúe”, le hizo ver la magistrada.

“Yo hago presente que no me gusta que el tribunal me interrumpa. Usted tiene derecho a decir eso, lo voy a cumplir, pero, yo tengo derecho a decir lo que estime pertinente”, afirmó el defensor.

“Lo siento, pero yo dirijo la audiencia. Cumpla lo ordenado”, le exigió la jueza y Hermosilla prosiguió.

Abogado hizo el mismo reclamo el lunes

En la audiencia del lunes, el hermano del imputado reaccionó en forma similar a una solicitud que le hizo la jueza al inicio.

“Por favor no me interrumpa”, le dijo en ese momento también, asegurando que tenía un legítimo derecho a contestar las alusiones al audio que destapó el caso.

Entonces, la magistrada también debió recordarle que ella estaba dirigiendo la audiencia.