“No tienen miedo ni respeto por nada”: formalizados por agredir a Carabineros en Iquique quedan en prisión preventiva

A eso del mediodía de hoy fueron formalizados los cuatro sujetos venezolanos imputados por la agresión a dos carabineros ocurrida ayer en Iquique.

El hecho fue registrado en un video, donde se aprecia que los uniformados realizaron un control por droga a los sujetos. Tras resistirse, comenzó un forcejeo. En ese momento, uno de ellos, identificado como Jeisson Alexander Zapata Rodríguez, golpeó con una manopla en la cara a un carabinero, Alfredo Espinoza Ahumada, quien terminó con fracturas en el rostro y debió ser trasladado hasta el Hospital de Carabineros en Santiago.

Luego de que fueran detenidos se comprobó que contaban con un bolso con marihuana y pasta base de cocaína.

Luego de que el juez Vicente Muratori declarara la legalidad de la detención, el fiscal Eduardo Ríos formalizó a los sujetos por el delito de maltrato de obra a Carabineros con lesión grave y menos grave, y a dos de ellos, por microtráfico. En ese sentido, pidió la medida cautelar de prisión preventiva.

“Estimamos que la libertad de todos los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”, dijo el fiscal. El persecutor explicó que no se les podría pedir otra medida cautelar, debido a que los sujetos en se encontraban viviendo en la calle y no tienen un domicilio registrado. Además, dijo que no había claridad de que sus nombres fueran los reales, debido a que no registraban movimiento migratorio.

La abogada defensora de dos de los imputados, Pamela Delucchi, pidió que se decretara arresto domiciliario nocturno y este se ejecutara en un campamento de la ciudad ubicado en Playa Lobito.

Tras escuchar a la fiscalía y la defensa, el juez Muratori decretó la prisión preventiva para los sujetos. “Pudimos ver la violencia con que un carabinero es golpeado con un elemento metálico”, dijo el magistrado.

El magistrado agregó: “La forma de comisión del delito, haber actuado en grupo o pandilla (...), el ser imputado por más de un delito, la pena asignada al mismo, la conmoción. (El hecho) hoy día se hizo viral, pero sabemos que ocurre a diario y causa una seguridad tremenda en la sociedad. En los ciudadanos de la Región de Tarapacá estas acciones causan mucho daño a la seguridad de las personas. Estas son las acciones, las formas en que estos imputados actúan, no respetando ni siquiera, como dijo el fiscal, la autoridad de la policía de Chile, es que efectivamente los ciudadanos de Tarapacá tienen miedo de caminar por ese mismo lugar donde fueron detenidos, que antes era el paseo de los iquiqueños. Este magistrado estima que atendidos todos los elementos señalados, (...) la libertad de los cuatro imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”.

“Lo pudimos ver en los videos que exhibió el fiscal. Lo pude ver. Vemos la violencia con que actúan ellos. No tienen miedo ni respeto por nada”, añadió el juez. Se decretaron 90 días de investigación.

Más temprano, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló que se comenzó a tramitar la expulsión de los cuatro sujetos independiente del resultado de la formalización. “He dado instrucciones precisas al delegado presidencial de Tarapacá de que inicie el proceso de expulsión e estas cuatro personas que fueron detenidas por agresión a carabineros”, dijo.