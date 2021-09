“No vamos a descansar hasta encontrarlos y que paguen por lo que hicieron”: Ministro Delgado y general Yáñez visitaron a carabinero baleado en La Granja

“No vamos a descansar hasta encontrarlos y que paguen por lo que hicieron”, fue la frase con la que el Ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, concluyó una visita al cabo segundo de Carabineros, José Pérez Morán, de 32 años, quien la noche del jueves fue baleado por antisociales, luego de una persecución policial tras un portonazo, ocurrido la noche del jueves en la comuna de La Granja.

El secretario de Estado fue acompañado por el general director de la institución policial, Ricardo Yáñez, hasta el Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), desde donde le transmitieron un mensaje de aliento al funcionario herido y a su familia, además de condenar el hecho.

En ese contexto, el ministro Delgado aseguró que “estamos, lamentablemente en presencia de lo que están expuestos nuestros carabineros a lo largo de todo Chile, no solamente en una región o zona del país determinada, sino que en todo el territorio. Estamos en presencia de delincuentes cobardes que no tienen ningún protocolo, que no trepidan en disparar a matar con armas muchas veces de grueso calibre, y también relacionados con la droga y la violencia. Es imperioso entender el valor de esta institución, de personas como el cabo, que hoy está lamentablemente en una situación muy compleja y delicada de salud, y que venimos a saludarlo y a entregarle un mensaje de aliento a él y a su familia, porque Carabineros se expone a esto permanentemente”.

A su vez, precisó que “nuestro compromiso es no solamente encontrar y poner ante la justicia a quienes lo hicieron, sino que también desbaratar diversas bandas criminales que tienen como foco el uso de armas, de violencia en contra de civiles y también de nuestras policías. Esa misma violencia que ya ha cobrado mártires”.

Por su parte, el jefe de la policía uniformada detalló que “esto da cuenta del nivel de violencia que tienen hoy personas que cometen este accionar contra quienes están cumpliendo su deber, que es mantener la seguridad y el orden en todo el territorio”.

Respecto al estado de salud del cabo Pérez Morán, el general Yáñez sentenció que “él está optimista, muy motivado, consciente, y obviamente vinimos a darle una cuota de aliento, de apoyo a él y a su familia, esperando su pronta recuperación, porque personas como él, tan valientes y comprometidos con la seguridad y con las personas de nuestro país, son quienes hacen falta”.