Nueva arista en caso Cathy Barriga: Fiscalía investiga informe médico de su hijo

Una nueva arista surgió en el marco de la investigación contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien desde el pasado martes se encuentra en prisión preventiva, luego de que ayer miércoles la Fiscalía Metropolitana Oriente confirmara la apertura de una nueva investigación en contra de Barriga a raíz de que exfuncionarios de la Municipalidad de El Quisco denunciaran el presunto pago por un informe médico de su hijo.

Según reveló ayer a T13 una extrabajadora del Centro de Neurodesarrollo de la Municipalidad de El Quisco, en donde se atiende de forma gratuita a niños, niñas y adolescentes con trastorno del espectro autista (TEA), la jefa del recinto, Leticia Verdugo Hernández, le habría solicitado elaborar un diagnóstico para el hijo de Barriga.

Este informe, señaló, fue elaborado una semana antes de que la exjefa comunal fuese formalizada en enero, y se presentó como documento para solicitar el arresto domiciliario en vez de la máxima cautelar.

“Me dice que si me quiero ganar un dinero, y yo le digo ‘haciendo qué’. Y me dice como ‘es algo muy piola, de acá no puede salir’”, expuso la denunciante al canal de televisión.

En la solicitud además se indica un pago de 50 mil pesos por la elaboración del informe.

“Me dice que tengo que realizarle una evaluación al hijo de Cathy Barriga y en esa evaluación tengo que especificar que al niño yo lo venía viendo hace seis meses”, indicó.

La denunciante señaló al canal de televisión que no deseaba participar, sin embargo Verdugo, “como con sus técnicas de manipulación” le pidió no hacerlo por Cathy Barriga, sino que por el menor involucrado.

Consultada sobre esto por T13, la fiscal Constanza Encina, de la Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó que esto “es parte de la investigación, tenemos diligencias pendientes”.

Por su parte, el abogado querellante de la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, señaló que esto es “de la máxima gravedad” ya que entonces habría sido “un antecedente falso que se incorpora en una solicitud a un tribunal”.