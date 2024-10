Nueve “turbazos” a casas en la RM en lo que va de año: quiénes protagonizan estos delitos y qué víctimas buscan

“Lo único que le pedí fue que no me hiciera daño. Lo abracé y él, aunque tenía un destornillador en la mano, me abrazó también”.

El relato de una mujer de 79 años el 10 de octubre causó impacto. Hacía pocas horas había sido víctima de un asalto al interior de su casa, en la comuna de Independencia, donde cinco sujetos irrumpieron con violencia para llevarse diversas especies. Los sujetos se dieron a la fuga en un vehículo. Tanto la mujer como un vecino resultaron con lesiones. La víctima vivía sola.

Seis días después, también en la zona norte de la capital, específicamente en Conchalí, se registró un hecho similar. Un grupo de sujetos ingresó hasta una casa de otra adulta mayor, de 80 años, rompiendo la reja de la entrada y la puerta principal con un fierro. Intimidaron a la víctima y se llevaron $140 mil, correspondientes a su pensión.

Dos hechos casi calcados, que están en la mira de la policía: grupos de delincuentes que ingresan a casas donde residen adultas mayores, aprovechando su indefensión. Ambos casos están en investigación por la Fiscalía Centro Norte.

Por el modo de actuar, el delito fue bautizado como “turbazos”. Vale decir, una turba de sujetos ingresa hasta un domicilio para desvalijarlo. Sin embargo, pese a esta identificación popular, el delito no cuenta con una tipificación penal, lo que hace que no haya una estadística específica. Lo más cercano, dicen desde el Ministerio Público, es el robo con fuerza en lugar habitado o robo con violencia e intimidación. Eso sí, esa tipificación deja fuera la cantidad de asaltantes, una de las claves del actuar de los delincuentes.

Estadísticas

“Es difícil aproximarse a este fenómeno porque no es un tipo penal que esté regulado en nuestra legislación propiamente tal, sino que es un constructo que se ha ido generando a partir de los hechos conocidos”, explica a La Tercera la gerente de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, Ana María Morales.

Entre 2020 y 2024, dice Morales, los robos en lugar habitado, el promedio oscila entre los 35.000 y los 45.000 a nivel nacional. Eso sí, comenta que entre 2021 y 2022 hubo un aumento de un 45%, respecto al año anterior que se explica por el desencierro posterior a la pandemia. Es la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) la que está a cargo de estos hechos.

Aun cuando no existe el tipo penal, la fiscalía fijó un criterio para estudiar los “turbazos”. Que en estos hechos se configurara un robo en lugar habitado, con violencia, y con cinco o más sujetos. Bajo esos parámetros, desde 2020 se vienen registrando 12 casos al año en la Región Metropolitana. En 2020, hubo 19 casos. Este año, hasta ahora, se han registrado 9 casos.

En cuanto a los robos en lugar habitado las comunas que tienen mayores ingresos en la RM son Puente Alto y Maipú.

Pese a la cercanía temporal de los últimos casos, desde el Ministerio Público afirman que el delito no registra un aumento y se mantiene dentro del promedio de los años anterior. “Hasta el momento, porque aún quedan meses para terminar el año, no vemos un alza en el fenómeno, sino que vemos un fenómenos que se ha mantenido estable en los últimos tres a cuatro años”, dice Morales. Eso sí, precisa en que es un fenómeno “nuevo” y no se cuenta con información acabada.

Así quedó una casa luego de un turbazo registrado este año en Maipú.

Los protagonistas y las víctimas

Las cuatro fiscalías regionales de la Región Metropolitana cuentan con investigaciones por turbazos. A inicios de septiembre, la Policía de Investigaciones desbarató una banda que había cometido este tipo de delitos en Maipú, Pudahuel y Quinta Normal.

El jefe de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Occidente, Agustín Urbina, a cargo de estos operativos, comenta cuál ha sido la evolución de este tipo de hechos. “Las primeras denominaciones de este tipo de delitos se dio en 2016 aproximadamente, cuando la prensa denomina esta turba de personas que ingresan, generalmente eran empresas del retail. Eso va mutando y para un poco también en los años siguientes, pero en 2019, con el tema del estallido social, las turbas ya eran más grandes. El comercio se convirtió en los principales perjudicados porque estos grupos actuaban con personas indeterminadas en cantidad y ingresaban por la fuerza a las tiendas y en definitiva lo que hacían era saquearlas”. De allí, dice, se pasa al actual turbazo en casas.

Ante la falta de tipo penal, el Centro Nacional de Análisis Criminal de la PDI confeccionó una definición para los turbazos: “Un grupo de delincuentes que irrumpe de manera violenta o molesta a una propiedad privada mientras los residentes están en casa con el objetivo de sustraer bienes de valor, de manera rápida y eficiente. Se emplea la fuerza bruta, lo que puede resultar en lesiones físicas o psicológicas en las víctimas”.

En ese orden, la policía civil también mantiene un perfil de quienes cometen estos delitos. “El perfil generalmente es de jóvenes entre los 16 a los 22 años, no más de 23 años. Son jóvenes desertores escolares. Les gusta consumir drogas, consumir alcohol, jactarse de los delitos, jactarse de lo que tienen, jactarse de aparentar temas de riqueza, de dinero”, explica Urbina. Asimismo, estos sujetos también están relacionados a encerronas, “abordazos”, asaltos en paraderos, etc.

Por otra parte, Morales se refiere a las víctimas, que en su mayoría son personas adultas mayores. “En este análisis que efectuamos, pudimos establecer que un patrón común es que varias de las víctimas son personas mayores, mayores de 60 años. Evidentemente existe ahí un aprovechamiento respecto a la situación de vulnerabilidad física de las víctimas y donde las personas mayores son blancos de engaños, como simulación de visitas relacionadas con subsidios, beneficios, para entrar al hogar sin levantar sospechas o derechamente para entrar violentamente”.

Otro tipo de turbazos

Otros tipos de turbazos también se han registrado en el último tiempo, aunque no tendrían relación directa al “turbazo” en casas. Durante el período del estallido, se originaron hechos donde un grupo de personas ingresaba a tiendas comerciales para saquearlas. Por otro lado, un grupo de sujetos actuando en grupo se ha visto asaltando a transeúntes en la vía pública, especialmente en el barrio Bellavista, a altas horas de la madrugada.

“Hay diferencias, porque en los locales comerciales se dio en el contexto del estallido, por lo que no creo que sea pertinente hacer comparaciones”, dice Morales sobre el primer punto.

Sobre el segundo, añade: “Nosotros no lo hemos visto de manera agregada. Por lo menos de la perspectiva de la persecución no vemos tanta semejanza con los datos que uno puede observar de investigaciones asociadas en la participación de bandas en locales nocturnos”. Eso sí, dice que no es una relación que sea totalmente descartable.