Osvaldo Salgado y presupuesto en Salud: “Poder mantener y mejorar los tiempos de espera depende del aumento de los recursos”

El subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, abordó esta jornada durante la presentación del informe sobre listas de espera no GES y garantías de oportunidad retrasadas correspondiente al tercer trimestre de 2024, el presupuesto en Salud para el próximo año.

Esto, considerando la crisis financiera que han acusado los hospitales los últimos meses y los tiempos de espera.

Al respecto, y consultado sobre la discusión del presupuesto de Salud para el próximo año, si bien indicó que este “todavía no está aprobado, porque falta todavía una etapa legislativa”, destacó que en los tiempos de espera se necesitan mayores recuros para mantenerlos y mejorarlos.

“La lista de espera requiere más recursos. Eso está demostrado aquí, está en otros países también demostrado, de manera que creo que no hay mucha discusión respecto a eso”, sostuvo. “Y por lo tanto, el compromiso de poder mantener y mejorar los tiempos de espera depende del aumento de los recursos”.

En esta línea, indicó que esto no puede ser solo durante un período específico, sino que requiere “de una política de Estado sostenida a largo plazo” para controlar y mantener en un nivel razonable de espera a la población.

“Esperamos que el presupuesto que se apruebe dé cuenta de eso”, sentenció.

En esta misma línea, señaló que también esto aplica a la propuesta presentada al Ejecutivo por el Colegio Médico para terminar con las listas de espera en tres años.

“Creo que es viable en la medida que el presupuesto acoja esa petición, pero no solo este año, sino que sea una política de los gobiernos que continúe, porque si no, y así está demostrado, si no hay un esfuerzo sostenido, tanto presupuestario, pero obviamente también de gestión, la lista de espera va a aumentar los tiempos de espera”, sostuvo.

Protesta por falta de recursos de los funcionarios del hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.

Sobre este punto y en cuanto a la crisis financiera que han enfrentado los hospitales en los últimos meses y el sobreendeudamientos del que adolecen algunos, señaló que es normal que aumente el gasto año a año.

“Nosotros hemos tenido, como es público, un aumento del gasto en salud, cosa que históricamente es así, no hay experiencia a nivel mundial, en realidad, de que el gasto en salud un año con otro no aumente (...) por lo tanto es esperable que el gasto año a año vaya incrementándose y lo que pasa históricamente en Chile es que el presupuesto inicial siempre finalmente termina siendo aumentado, porque el gasto en salud aumenta”.

Así, explicó Salgado, lo que pasó este año en específico, es que el gasto aumentó por diversas razones, como por ejemplo por el aumento de la producción, de los costos, de los servicios básicos (luz y otros) -que “impacta fuertemente en el sector”- así como también el aumento de la complejidad o de la gravedad.

“El aumento de los sueldos básicos, mínimos, que son empresas que nosotros contratamos y pagan eso, dan cuenta de un aumento del gasto, pero por aumento de los precios, tanto costos directos como indirectos. Por lo tanto, lo que ha pasado este año es que efectivamente algunos hospitales han gastado más de lo que el presupuesto a ese mes correspondía”, añadió.

Para entregar una solución a esto, el subsecretario señaló que lo que han estado haciendo con Hacienda y con la DIPRES, es reasignando recursos, “y con la seguridad, como ya lo ha manifestado el Ministro de Hacienda, de que va a haber recursos para terminar el año en todos los hospitales del país”.