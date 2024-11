De aliado a antagonista: Colegio Médico endurece su postura con el gobierno por crisis presupuestaria

“Sin presupuesto no hay salud”. “SOS para la salud pública”. “Los hospitales agonizan”.

Con esas exclamaciones, decenas de profesionales de la salud, de ocho gremios distintos, liderados por el Colegio Médico, llegaron la mañana de este jueves hasta el Palacio de La Moneda. ¿La razón? entregarle una carta al Presidente Gabriel Boric y al ministro de Hacienda, Mario Marcel, para advertir de la crisis financiera que están pasando la red asistencial por un lado, y por otro, de lo insuficiente que a su juicio resulta el presupuesto para el próximo año.

Pero detrás de la manifestación hay algo mucho más profundo. Esta crisis ha marcado un antes y un después en la conducta del Colegio Médico con el gobierno. Previo a esto, la directiva del gremio y su máxima autoridad, Anamaría Arriagada, se habían mantenido lejos de los focos y la primera línea comunicacional. Sin embargo, desde ya hace varias semanas, casi en paralelo a que estalló el conflicto, diversas figuras del colegio han salido al paso para abordar la crisis y las repercusiones que han tenido la falta de recursos en las atenciones con críticas sin tapujos, pasando de ser aliados desde la época en que Izkia Siches era su presidenta y varios colegiados pasaron al Ejecutivo, a antagonistas en la actualidad.

Reflejo de lo anterior es la misiva que este jueves llegaron a entregarle al Presidente Boric. “Queremos alertar una vez más sobre la profunda crisis presupuestaria que enfrenta la red de salud pública de nuestro país, que está poniendo en riesgo el funcionamiento de nuestros centros asistenciales públicos donde se atiende el 85% de la población. Una situación insostenible, que se ha traducido en falta de insumos, cierre de pabellones, suspensión de cirugías y aumento en los tiempos de espera en las urgencias”, inicia la carta, la que también firman cinco asociaciones de pacientes.

Además, en el documento advierten que la forma en que se administran los recursos dificulta aún más la situación: la modalidad de financiamiento aplicada desde Hacienda -con remesas parciales a lo largo del año- y un presupuesto que no refleja el aumento de los costos en salud, aumento del salario mínimo y la creciente demanda de servicios- “ha obligado a los centros a endeudarse o a dejar de cumplir sus compromisos financieros, afectando la provisión de insumos vitales para el funcionamiento de las unidades críticas”.

Además de advertir esta situación, profesionales y pacientes señalan que los recursos asignados en la Ley de Presupuesto 2025 para el sector Salud son insuficientes. Por eso, que la entrega de esta carta junto a las movilizaciones a las afueras de Palacio fuera hoy no fue coincidencia: la partida sanitaria será votada la tarde de este mismo jueves durante la Tercera Comisión Mixta.

Incluso, en la misiva profesionales y paciente le solicitan a las autoridades aplicar un metodología nueva: “Les pedimos que se acoja en el Presupuesto 2025 la propuesta del Colegio Médico para abordar las listas de espera, que afectan a más de 2,5 millones de personas, lo que implica una inyección extraordinaria de 748 mil millones de pesos, dividida en tres años, y la creación de una comisión transversal para supervisar el uso eficiente de estos fondos”.

Frente a esta decisión de hacer un llamado público a las autoridades, la presidenta subrogante del Colegio Médico de Santiago, Gisela Viveros, afirma que “este no ha sido solo un discurso, es real que para el sector este ha sido un año particularmente complejo. Estamos frente a una situación que es inédita y por eso requerimos medidas extraordinarias. Por eso mañana también tenemos concejo nacional donde estarán todos los consejeros y exministros de ambos sectores”.

Además, la especialista detalla que las autoridades no han entregado ninguna certeza sobre si estarán o no los fondos para cerrar el año: “Hasta el momento la comunicación ha sido bastante poco concreta. No tenemos hasta la fecha ninguna respuesta formal de que los presupuestos para finalizar el año van a estar”.

¿Un presupuesto insuficiente?

Durante la movilización y la carta, profesionales y pacientes dejaron en claro su preocupación frente a los recursos que están planeados para salud en la Ley de Presupuesto 2025.

En ese contexto, el presidente de la Federación Chilena de Enfermedades Raras (Fecher), Alejandro Andrade, detallo que “nos preocupa mucho que el presupuesto. Este es uno de los presupuestos más bajos y estamos enfrentando una situación de crisis que requiere un esfuerzo mayor. Aparte de que necesitamos más dinero, necesitamos empezar a usarlo mejor”.

“Hace años no tenemos un nuevo decreto para la Ley Ricarte Soto, pese a que ha sido comprometido en muchas ocasiones. Entonces no se están agregando nuevas tecnologías a cobertura a nuevas enfermedades. Tenemos a papás que están haciendo caminatas de cientos de kilómetros o vendiendo fotos para adultos en internet, para conseguir financimiento para los tratamientos o medicamentos de sus hijos”, agrega.

Los especialistas y los gremios no han sido los únicos en criticar este presupuesto, los parlamentarios que están en la Tercera Comisión Mixta de Presupuesto también han expresado su rechazo, advirtiendo que no hay fondos suficientes para nuevas obras o para mejorar la atención primaria de salud.