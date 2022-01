Pablo Urquízar por decisión de Boric de no extender el Estado de Excepción en la Macrozona Sur: “Es no comprender lo que está pasando. Con el terrorismo, narcotráfico y crimen organizado no se dialoga”

Esta mañana, el coordinador nacional de seguridad en la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, se refirió en Radio Duna acerca de los últimos hechos de violencia ocurridos en Tirúa, en donde un carabinero de civil y sus dos hijas resultaron heridos tras ataque armado contra su vehículo, y también acerca de la importancia de mantener el Estado de Excepción en la zona, política que el Presidente electo, Gabriel Boric, indicó que no iba a continuar.

Respecto al ataque, Urquízar indicó que “no se puede descartar bajo ningún efecto” que haya sido un ataque selectivo. Esto, destacó, por las circunstancias en que se dio, a la persona que se atacó, y que además se atacara también a su familia en su conjunto.

“Le disparan al sargento segundo Mariano Riquelme, una persona que se dedica en Tirúa, y que forma parte, de la subcomisaría de control del orden público, es decir, es la responsable junto con la PDI y la Fuerzas Armadas de la reducción de los hechos de violencia en un 48% en la Macrozona Sur, de 33% menos de atentados incendiarios, 69% menos de usurpación, y también no solo de reducción, sino también de detenciones: más de 145 detenciones a través de los 58 mil controles, y evidentemente lo que esta detrás es el terrorismo, narcotráfico y el crimen organizado”, sostuvo.

“El mismo señalaba, quién puede dispararle sin ninguna otra motivación, porque no les asaltaron, no les robaron, sin ninguna otra motivación que disparar a matar a una familia”, añadió.

Es por esto, indicó, que hablar de alternativas como el diálogo para atender estos hechos de violencia asociados al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado no funcionará, pues “con esas personas no se dialoga”.

“Nosotros lo que hemos conocido del gobierno del Presidente electo es básicamente una alternativa que me parece que es no comprender lo que esta pasando en la Macrozona Sur. Se señala que es la alternativa de diálogo, pero no es un problema de diálogo cuando estamos hablando de cuatro asesinatos en una semana, no es un problema de diálogo cuando estamos hablando de asesinatos no solo a personas no mapuches, sino también a personas mapuches”, sostuvo.

Los ataques, indicó, son “una serie de afectaciones graves que no distinguen origen étnico ni tampoco color político, y ahora tampoco distinguen edad”. Esto, ya que en el ataque al carabinero Riquelme también fue herida su hija de 7 años.

“Con esas personas no se dialoga. Y aquí hay una cosa muy importante: basta de criminalizar el pueblo mapuche, de entender o comprender de que es en razón de que no son satisfechas las legítimas demandas desde la perspectiva económica, social y cultural se produce esto. Eso no es así, el pueblo mapuche es un pueblo honesto, trabajador, pacífico que quiere lo mejor desde la perspectiva de su gente, pero otra cosa es el terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, y con eso no se dialoga”, puntualizó.

En este sentido, advirtió, no se debería quitar el Estado de Excepción.

“¿Qué es lo que piden estas orgánicas radicalizadas y terroristas? que el Estado de Emergencia se vaya, es decir que los militares no estén presentes, incluso que los Carabineros no estén presentes, porque quieren hacer uso y abuso del terror y temor en las personas mapuches y no mapuches para instrumentalizar las legítimas demandas del pueblo mapuche a través de esconder sus delitos como el narcotráfico, robo de madera, el trafico de armas, municiones”, indicó.

Sobre este punto, indicó Urquízar, el Estado de Emergencia “no es lo único”. “Es necesario, sí, pero no es suficiente. Acá se requieren más herramientas y esas herramientas son la del Estado en su conjunto que no necesariamente dependen del gobierno de turno”.

Así, explicó, lo que se requiere es una modernización del sistema de inteligencia.

“Desde el año 2018 que el Presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto que moderniza el sistema de inteligencia del Estado, que impacta directamente a la Macrozona Sur, y que esta tramitándose en el congreso. Hoy esta empantado en la comisión de defensa de la Cámara de Diputados y evidentemente se requiere un avance sustantivo”, destacó.

Sobre el traspaso para el cambio de mando, destacó que personalmente está “toda la disposición, 24/7, todo lo que se requiera para poder transmitir y estar en terreno para poder hacer el traspaso, que sea lo mejor posible”, sin embargo, indicó, “no he recibido llamada ni invitación alguna”.