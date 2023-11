“¡Insólito!”: diputado Undurraga denuncia falta de estacionamientos para discapacitados tras asistir a Parapanamericanos

Este viernes, a eso de las 11.00 de la mañana, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) se dirigía al Estadio Nacional en su auto, con la intención de disfrutar el partido de tenis en silla de ruedas que a esa hora se iba a realizar. Sin embargo, al buscar un lugar en dónde estacionarse, se encontró con una decepcionante sorpresa.

“Al lado del court central había un estacionamiento y le dije a un estacionador: ‘oiga, vengo a ver el tenis, me gustaría estacionarme, soy discapacitado’. Le mostré mi credencial de discapacidad y me dijo ‘no, aquí no hay estacionamiento para discapacitados, así que no puedo dejarlo estacionar aquí’”, relató a La Tercera.

El parlamentario, que nació sin una de sus piernas y sin un brazo tras un accidente durante el embarazo de su madre, le respondió: “Pero son los Parapanamericanos”, a lo que el trabajador le reiteró la negativa. “Me fui y escribí un tuit”, señaló Undurraga.

Consultado respecto a si informó de la situación a los organizadores, el expresidente de Evópoli manifestó que “no, y no creo que sea lo conveniente, porque el resto de los discapacitados que tiene la suerte de andar en auto, pero no tiene donde estacionarlo, no van a tener la posibilidad de conversarlo con los dirigentes”.

“Yo no iba en mi condición de diputado, iba en mi condición de chileno que tiene una discapacidad, pero no andaba buscando excepciones para mí”, enfatizó.

Si bien aseguró que el evento deportivo “ha sido maravilloso”, Undurraga lamentó que “aparentemente nadie se había dado cuenta de que los Panamericanos ni los Parapanamericanos contaban con estacionamientos para personas con discapacidad, eso habla también de lo cuidadosos que somos con el mundo de la discapacidad como sociedad”.

“Me tocó hacer la denuncia cuando esto está terminando y lo lamento. Yo no persigo a la organización, creo que lo ha hecho espectacular, todos nos sentimos orgullosos de lo que ahí se ha hecho y, sobre todo, del rendimiento de ambos teams. Pero creo que si acogemos un Parapanamericano, lo mínimo es hacerlo accesible, en todas sus formas, al mundo de la discapacidad”, cuestionó el diputado.