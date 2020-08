Paris advierte que “pequeño aumento de casos” de coronavirus que se registra en la RM podría deberse a las aglomeraciones en el mall chino

Esta mañana el ministro de Salud, Enrique Paris se refirió en Radio Infinita acerca de los casos de coronavirus en el país y las comunas que le preocupan por la evolución del virus.

Acerca de la incidencia de casos en la Región Metropolitana, el titular de la cartera de Salud expresó que hoy se registró “un pequeño aumento de casos”, y que se podía deber a los episodios de congregaciones masivas de los últimos días.

“Veníamos bajando (en casos) y obviamente eso puede deberse a esas aglomeraciones que ocurrieron en el Mall Chino y en otros lugares en donde la gente no tiene ningún cuidado, no se separa”, expresó.

Sobre los aumentos de casos, y frente a los retrocesos que se anunciaron el día de ayer para algunas comunas del país, que pasaron de estar en Transición a en Cuarentena, el titular de la cartera indicó que el plan Paso a Paso estaba pensado para enfrentar esas situaciones.

“Es inevitable que tengamos de vez en cuando que retroceder, por eso el plan está hecho de esa manera”, sostuvo.

Según detalló el ministro, son varias las zonas que le preocupan actualmente.

“A nivel país me sigue preocupando Magallanes, mucho. Me sigue preocupando todavía Tarapacá y Atacama, aunque han hecho un esfuerzo importante. Valparaíso no veo que haya mejorado. Me preocupa, también, Biobío”, agregó.

Además de esto, el ministro Paris también se refirió a la vacuna contra el coronavirus, indicando que será gratuita y que no es partidario de que sea obligatoria para todos.