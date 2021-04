Paris refuerza convocatoria a vacunarse ante consultas por ritmo del proceso: “El llamado es a que se inoculen para que no se enfermen”

Un llamado a que la gente acuda a vacunarse realizó el ministro de Salud, Enrique Paris. Esto ante consultas sobre el ritmo del proceso de inoculación.

“El ritmo de vacunación se mantiene en aproximadamente más de 200 mil personas al día vacunadas, de lunes a viernes, y se está privilegiando colocar la segunda dosis. En primera dosis tenemos una cantidad menor diaria y en segundas dosis una cantidad casi el doble de lo que se cola en primera dosis”, sostuvo Paris frente a la pregunta de una baja en las personas que se han puesto la primera dosis de vacuna.

“Nosotros somos los primeros que queremos vacunar. Y tenemos un récord prácticamente mundial en el cantidad de número de vacunas, somos el tercer país en el mundo que vacunamos más”, agregó el secretario de Estado. Y reforzó que “la idea es potenciar y reforzar la segunda dosis para que la mayor cantidad de la población tenga anticuerpos”.

Para señalar que “la vacuna lo que evita es que el paciente enferme gravemente y caiga en la UCI, pero no evita muchas veces la posibilidad de seguir contagiando”.

En ese mismo sentido sostuvo que “vamos a tener vacunas disponibles para todos los que se quieran vacunar voluntariamente. Y solamente ahí vamos a tener la posibilidad de decir, entre comillas, de una vida más normal”.

Frente a la pregunta de si han reforzado los llamado a las personas a que acudan a colocarse la segunda dosis de vacuna, Paris insistió en que no pueden hacer eso porque el proceso es “voluntario”.

“La gente no se convoca o no se le llama específicamente, para eso existe un calendario (...) Nosotros no los podemos forzar a ir a vacunarse”, dijo.

Y agregó: “Si ha bajado la cantidad de gente que se quiere vacunar, no es porque nosotros no queramos vacunar, cómo no va a querer el gobierno y el Minsal, que se vacunen, es porque no están concurriendo. Entonces el llamado es a que se vacunen para que no se enfermen”.

“Hacemos un llamado permanente a que la gente se vaya a inocular”, insistió finalmente el titular de Salud.