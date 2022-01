Paula Daza y alza en contagios: “Hoy tenemos otras herramientas (...) por lo tanto me parece muy improbable que se lleguen a tomar medidas tan restrictivas como las cuarentenas”

Esta mañana la exsubsecretaria de Salud y coordinadora del Ministerio de Salud para el traspaso de mando, Paula Daza, abordó en Radio ADN los nuevos desafíos que enfrentará el Presidente electo, Gabriel Boric, en materia de salud, y también sobre la variante Ómicron y el explosivo aumento de contagios Covid que ha vivido Chile en los últimos días.

En cuanto a la pandemia, Daza sostuvo que “tenemos que seguir muy alerta”, puesto que esta nueva variante Ómicron es muy contagiosa y debemos ver cuál es el impacto que produce en las personas.

En ese sentido, destacó, “lo que se ha visto desde el punto de vista clínico y de algunos trabajos de investigación es que es una variante que produce menos gravedad”.

Sobre la posibilidad de que se decreten nuevas cuarentenas, explicó que a su parecer hoy día estamos en una situación de pandemia muy distinta a cuando recién se empezó a propagar el virus.

“Tenemos otras herramientas que no tuvimos en ese periodo tan difícil como fue el primer año 2020, y el 2021 (...) por lo tanto hoy día me parece muy improbable que se lleguen a tomar medidas tan restrictivas como las cuarentenas. Obviamente esas medidas se toman cuando las camas criticas están en una situación de muy alta demanda”, sostuvo, añadiendo que hoy los pacientes Covid ocupan un 24% de las camas críticas, mientras que el resto son pacientes no Covid de los que hay que hacerse cargo también “porque por la pandemia han estado dos años postergando sus cirugías”.

Este último punto, sostuvo, será uno de los grandes desafíos del próximo gobierno, pues no se trata solo de la pandemia, sino también los pacientes que han sido postergados por la pandemia.

“Creo que es el momento que lleguen aires nuevos al Ministerio de Salud”

En cuanto a su rol actual como asesora del Minsal y si estaría disponible para tener un rol en Salud en el gobierno de Gabriel Boric, Daza indicó que a su parecer, ya es tiempo de que “lleguen aires nuevos”.

“Creo que llegó el momento de que yo salga un poco. Estos han sido cuatro años que han sido bien intensos y hay mucha gente en el ministerio que tiene las competencias y son profesionales de excelencia que ya han estado durante todos estos años”, puntualizó. “Creo que es el momento que lleguen aires nuevos al Ministerio de Salud”.

Sobre la posibilidad de que Izkia Siches se convierta en la nueva ministra de Salud, Daza destacó que “ella tiene experiencia”.

“Ha sido presidenta del Colegio Médico, conoce muy bien el tema del Ministerio de Salud, conoce también muy bien todo lo que ha pasado en la pandemia, fue parte de la mesa social (....) creo que es una decisión que tiene que tomar el Presidente electo”, sostuvo.

En cuanto a cómo ve a la oposición en marzo tras el cambio de mando, Daza destacó “he escuchado muy gratamente varios de los parlamentarios de nuestro sector que ellos van a tener una posición constructiva por el país”.

“Creo que es muy positivo que la oposición tenga una actitud bastante constructiva en relación a las personas ,y eso es los que he escuchado de los actuales miembros de nuestro sector”, sostuvo. .