Presidente Boric ante eventuales nuevas renuncias en el gabinete: “Yo no veo a ningún ministro haciendo las maletas”

El Presidente Gabriel Boric abordó este lunes la reciente salida de las ministras del Interior, Carolina Tohá, y de Defensa, Maya Fernández, dimisiones que ocurren al término del tercer año de gobierno, y que se han visto marcadas tanto por la carrera presidencial como por controversias que han golpeado al Ejecutivo.

Por más de una hora, el Mandatario se explayó en torno a la contingencia política y nacional actual al iniciarse el último cuarto de su mandato, enfatizando que los nuevos rostros que llegan al gabinete “tienen que entrar a jugarse la titularidad y a ganar el partido”.

“Tenemos un muy buen banco y los que entran en el minuto 60′ o 70′ del partido, tienen que entrar a jugarse la titularidad y a ganar el partido. Así que acá todos quienes estén entrando al gobierno lo hacen con mucha energía (…) Queda mucho partido por delante y mis ministros están a tope, al máximo en terreno”, sostuvo en entrevista con el programa El Rompecabezas, de Radio Agricultura.

Pese a ello, aseguró que ningún otro secretario de Estado ha manifestado su intención de salir del gobierno, en momentos en que se asoma la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, como principal carta del Partido Comunista en la carrera presidencial.

“Me parece deseable que haya liderazgos que salgan a disputar la candidatura presidencial, ojalá haya más de nuestro gobierno que salgan en esa línea, pero yo no veo a ningún ministro haciendo las maletas. Yo los veo y me junto con ellos permanentemente, están todos encima de sus temas y yo estoy ahí chicoteando como le corresponde a un Presidente”, remarcó.

Reunión con Tomás Vodanovic

El Mandatario aclaró igualmente los trascendidos que surgieron luego de reunirse el pasado jueves con el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), cuyo nombre ha concitado apoyos para liderar una eventual candidatura presidencial por parte de la colectividad oficialista.

Al respecto, Boric enfatizó que en la reunión se conversaron temas relacionados con una posible extensión de la línea del Metro en la comuna del sur de la Región Metropolitana.

“En la vida pública, respecto a los trascendidos, a los off, son bien particulares porque los inventa algún medio o alguna persona o algún comentarista y después le preguntan a todo el mundo respecto de lo que esa persona inventó sin chequear en ningún momento si es verdad o no. La conversación que tuve con Tomás Vodanovic la tuvimos nosotros dos y yo no tengo ninguna duda de que Tomás no filtra lo que habla conmigo y yo no filtro lo que hablo con Tomás. Entonces, las especulaciones sobre de qué fue esa conversación no ha lugar”, subrayó.

En torno a la falta de opciones que se ha vislumbrado en el Frente Amplio, en miras a los próximos comicios presidenciales, el Presidente aseguró que su partido “ha dicho que va a tener un candidato presidencial y que esas definiciones se van a estar tomando durante las próximas semanas, no me corresponde a mí referirme a eso”.

No obstante, dejó en claro que “mi candidato va a ser el candidato que emerja de las primarias del progresismo chileno y yo aliento a que florezcan todas las flores, que la primavera sea generosa con el progresismo chileno, y tengamos una primaria amplia y competitiva. Y si en eso algún otro ministro o ministra de gobierno se tiene la convicción de participar en ella, bienvenido sea”.

“El Frente Amplio ha abogado por la máxima unidad. El Frente Amplio ha dicho que está por la unidad del progresismo, así lo ha manifestado también la mayoría de los otros partidos y a mí eso me alegra porque estamos construyendo una síntesis que creo que es virtuosa”, sentenció.

Salida de Fernández y Crispi

En torno a la bullada salida del exjefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, el Presidente Boric señaló que “se le ha acusado de muchísimas cosas, ninguna de ellas ha sido probada”.

“Yo tengo la convicción personal de que Miguel hizo un muy buen trabajo al interior del gobierno en cuestiones que no tienen por qué verse, que es la coordinación de los sectores programáticos del gobierno, la relación con ministros y, por cierto, el Segundo Piso. Es un motorcito importante junto con muchas otras personas anónimas y había un encono de parte de ciertos sectores hacia su figura y él decidió, y lo conversamos, que ya se habían pasado límites aceptables y que, por lo tanto, lo mejor era dar un paso al costado, y eso yo lo respeto completamente”, agregó

Consultado por la renuncia de la exministra Maya Fernández, el jefe de Estado relató que “ella señaló que le correspondía en este momento defender su honra”. tras la polémica por la fallida compra por parte del Estado de la casa de Guardia Vieja perteneciente al expresidente Salvador Allende.

“Hay una serie de acusaciones que se han levantado, yo tengo plena confianza, lo he conversado mucho con Maya, de que ella jamás, bajo ninguna perspectiva, ha tratado de beneficiarse, enriquecerse, de ninguna manera, de todo lo que ha sucedido con el tema de la casa”, dijo.

En el mismo tenor, reconoció que se cometió un “error no forzado” calificándolo como una situación inaceptable, pero que en ningún caso “hubo intención de parte de nadie de algún enriquecimiento ilícito, de tratar de hacer un negocio o alguna pasada”.

Finalmente, y a modo de respuesta a la candidata de la UDI y RN, Evelyn Matthei, quien lo emplazó a “ser más sincero con el pueblo chileno”, Boric prefirió no polemizar, manifestando que “no creo en los blancos y negros. Ni todo va mejor, ni todo va peor”.

“Hay muchas cosas que han mejorado. Nosotros recibimos un país en una situación muy crítica, donde estaban quebradas las confianzas, y donde además había una crisis económica producto de la pandemia y además por un muy mal manejo fiscal del gobierno anterior. Recibimos un país con las fronteras desbordadas, con los homicidios al alza y efectivamente ha costado harto, y yo diría que hemos avanzado en la dirección correcta, pero eso no es suficiente, y a los ciudadanos no les interesa mi pelea con Evelyn Matthei, al final yo creo que eso les da más bien lata y hace que se distancien de la política (…) Yo invito a los diferentes actores políticos a ser un poquito más optimistas. Yo por lo menos tengo una convicción profunda en que Chile puede más”, sentenció.