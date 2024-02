Presidente Boric encabeza conmemoración del Día del Brigadista Forestal: “Es importante que avancemos en profesionalizar esta labor”

Esta mañana el Presidente Gabriel Boric, junto a los ministros Carolina Tohá (Interior) y Esteban Valenzuela (Agricultura), encabezó este jueves la conmemoración del Día del Brigadista Forestal. Todo esto, en medio de la crisis por los siniestros que han afectado estas semanas al país, especialmente a la Región de Valparaíso.

El acto fue realizado en la plaza Manso de Velasco de Cauquenes, en la Región del Maule, y también estuvieron presentes la gobernadora de esa región, Cristina Bravo; el delegado presidencial, Humberto Aqueveque; y la alcaldesa de Cauquenes, Nery Rodríguez.

“Este día fue decretado, si no me equivoco, por la Presidenta (Michelle) Bachelet en el año 2009 y nos obliga, no solamente acá en Cauquenes, no solamente por las familias a quienes agradezco su presencia, sino a toda la sociedad a reconocer, a recordar, a no olvidar la memoria y el valor de los que han caído en el combate a los brigadistas forestales en su día. Gracias a todos. Gracias a todos estos brigadistas que ofrecieron su vida por salvarnos a nosotros”, partió señalando el Mandatario.

El Jefe de Estado agradeció a todas las instituciones presentes -Senapred, Conaf, Bomberos, entre otras- y reconoció especialmente a la Policía de Investigaciones (PDI), que -dijo- “cumple una tarea esencial en la investigación de los incendios, porque sabemos que también que la gran mayoría de los incendios son provocados por causa humana”.

“Muchos de ellos por negligencia, por torpeza, permítanme decirlo, por estupidez. Pero también hay algunos incendios intencionales. Y a quienes causan esos incendios intencionales debemos encontrarlos, debemos perseguirlos y debemos meternos tras las rejas, porque el daño que causan, como hemos visto en incendios a lo largo de nuestro país, es brutal, y no pueden quedar en la impunidad”.

Para el Presidente, es importante “dada la condición de nuestro país, que avancemos en profesionalizar” la labor de los brigadistas forestales. “Y les otorguemos también seguridad y estabilidad laboral a quienes están haciendo esta tremenda pega que es tan importante”, agregó.

La conmemoración

El Día Nacional del Brigadista Forestal se instauró en 2009 por Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura en recuerdo de los 12 brigadistas de Forestal Arauco y al piloto de un helicóptero de la empresa Flight Service que fallecieron ese mismo año en un accidente aéreo en Chanco, Región del Maule.

Según reporta Conaf -en un documento facilitado por Presidencia-, de 1969 a la fecha han fallecido en el combate de incendios forestales 71 brigadistas y pilotos de aviones y helicópteros.

En el acto de este jueves, Boric reconoció a 11 brigadistas, combatientes y voluntarios de distintas instituciones: del Ejército, de la Armada, de empresas forestales asociadas a la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Bomberos, PDI, Carabineros y Senapred.

Además, se hizo honor a familiares de los brigadistas fallecidos en 2009 y que dieron origen a esta conmemoración, además de cuatro brigadistas de Conaf que perdieron la vida en enero de 2017 en Vichuquén, durante los megaincendios de ese verano.

Al cerrar su discurso, el Presidente Boric detalló que para hacer frente a los siniestros que afectan al país se han dispuesto “recursos históricos”. Se trata, según detalló, de “más de 3.300 brigadistas públicos para enfrentar esta temporada de incendio, un aumento significativo, 42% más que el año anterior”. Asimismo, “73 vehículos aéreos, donde destacan dos aviones tanqueros de gran capacidad que se adquirieron como parte del plan de protección contra incendios forestales 2023-2024″.

“Yo mismo hablé con el encargado de la Unión Europea, Josep Borrell, durante la semana, para pedirle un análisis de nuestro sistema de emergencia y poder de esta manera mejorar la reacción que tiene el Estado para poder enfrentar estas catástrofes. Hemos decidido retomar con suma urgencia la tramitación del nuevo proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de la Salud, y también ingresamos una nueva ley de incendios forestales y rurales, iniciativas que esperamos sean leyes de la República a la brevedad”, agregó.