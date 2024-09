Presidente Boric encabeza la inauguración de las fondas del Parque O’Higgins

La noche de este lunes, el Presidente Gabriel Boric encabezó la inauguración de las fondas del Parque O’Higgins, instancia en la que participa junto a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, además de ministros, autoridades nacionales, regionales y locales, vecinas y vecinos de la comuna.

El Mandatario llegó a la cita tomado de la mano junto a su nueva pareja, la deportista Paula Carrasco, siendo esta la primera vez que lo acompaña en una actividad oficial.

La instancia se inició pasadas las 21 horas, con la entonación del himno nacional, interpretado impecablemente por el reconocido pianista y Premio Nacional de Música, Valentín Trujillo.

Posteriormente, subió al escenario la jefa comunal de Santiago, quien en su discurso dio la bienvenida a las Fiestas Patrias, centrando sus palabras en torno a la situación de seguridad de su comuna, y enfatizando en una serie de acciones y logros obtenidos por medio de su gestión al mando del municipio.

Tras ello, el Mandatario tomó la palabra, recordando a diversos personajes que han erigido la patria, poniendo especial énfasis en figuras femeninas históricas, nombrando a algunas poco conocidas y otras relevantes.

Asimismo, hizo un llamado a celebrar con responsabilidad ante las recientes cifras de fallecidos previo al 18. “Festejar no es excusa para no ser responsables. Les pido que piensen detenidamente un instante en la decisión que se toma antes de agarrar el auto y manejar después de haber bebido unas copas, unos piscos sour o unas piscolas. Eso no está bien, no los hace más choros. Curao no se maneja mejor (sic)”, solicitó.

Luego de su alocución, prosiguió el corte de cinta, para luego dar paso al típico brindis con chicha en un pocillo de greda.

La instancia siguió con el baile de tres pies de cueca, actividad que protagonizó inicialmente el jefe de Estado junto con la alcaldesa Hassler, luego de que el año pasado Boric no pudiera realizarlo, debido a que se encontraba con una lesión en una de sus piernas.

En el baile nacional participaron además la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y los senadores Rojo Edwards y Ximena Rincón.